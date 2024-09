Erster Nackenschlag für Frankfurt-Hoffnungsträger

Im Europa-League-Spiel gegen Viktoria Pilsen patzte er in der Schlussphase folgenschwer und brachte seine Mannschaft um den Sieg. Die Hessen hatten diesen schon fast in sicheren Händen, lagen bis zur 86. Minute noch mit 3:1 in Führung - doch dann der erste Schock: Nach einem zu kurz geratenen Klärungsversuch von Santos flankte Pilsen in den Sechzehner zu Prince Kwabena Adu. Den anschließenden Volleyschuss konnte Santos nicht mehr entschärfen und musste ein zweites Mal hinter sich greifen.