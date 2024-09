Europa League: Ex-Liverpool-Star Henderson geht auf Mitspieler los

Beim souveränen Auftakt von Ajax Amsterdam in der Europa League kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Jordan Henderson und einem Mitspieler. Der frühere Starspieler des FC Liverpool gerät über eine bestimmte Szene in Rage.

Beim souveränen Auftakt von Ajax Amsterdam in der Europa League kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Jordan Henderson und einem Mitspieler. Der frühere Starspieler des FC Liverpool gerät über eine bestimmte Szene in Rage.

An sich sollte bei Ajax Amsterdam nach dem deutlichen 4:0-Erfolg gegen Besiktas Istanbul zum Auftakt in der Europa League alles bestens sein - doch ganz so harmonisch war die Stimmung bei den Niederländern am Ende trotzdem nicht. Der Grund war hausgemacht: Routinier Jordan Henderson lieferte sich noch auf dem Platz eine Auseinandersetzung mit Teamkollege Bertrand Traoré.