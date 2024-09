Europa League: Wer zeigt heute was? Frankfurt, Tottenham, Ajax, Roma live in TV, Stream & Ticker

SPORT1 26.09.2024 • 11:00 Uhr Der erste Spieltag in der Europa League wird heute abgeschlossen. Neben der Eintracht aus Frankfurt starten unter anderem die Roma und Tottenham Hotspur in die internationale Saison. Wo Sie die Spiele live im TV, Stream und Ticker verfolgen können, erfahren Sie hier.

Nachdem der erste Spieltag der Europa-League-Saison am Mittwoch eingeläutet wurde, wird er heute abgeschlossen. Wie bereits die Champions League findet auch die Europa League im neuen Ligaformat statt.

Aus deutscher Sicht startet Eintracht Frankfurt in die Europapokal-Saison. Weitere große Namen wie Ajax Amsterdam, die AS Rom und Tottenham Hotspur sind ebenfalls gefordert. Wo sind die Spiele zu sehen? Hier gibt es den TV-Plan im Überblick.

Europa League: Hier laufen die Spiele am Donnerstag

Donnerstag, 18.45 Uhr: Fenerbahce SK - Union Saint-Gilloise (TV: -, Stream: RTL+, Ticker: Sport1.de)

Europa League: Frankfurt mit Heim-Start

Die Eintracht aus Frankfurt empfängt zum Start des Wettbewerbs den Dritten der vergangenen Saison in Tschechien: Victoria Pilsen. Das Spiel startet um 21 Uhr (LIVETICKER) im Deutsche Bank Park.

Die Erinnerungen an die Europa League sind bei der SGE bestens: Die letzte Saison, in der die Eintracht in diesem Wettbewerb antrat, konnte sogar mit dem Titel abgeschlossen werden.

Europa League: Ajax Amsterdam empfängt Besiktas

In der Johan Cruyff Arena wird es laut, wenn Ajax Besiktas empfängt (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER). Nachdem der Verein aus Amsterdam jüngst bereits in der Gruppenphase der Europa League scheiterte, soll unter dem neuen Trainer Francesco Farioli neu angegriffen werden.

Der Start in der Eredivisie lief durchwachsen, nach vier Partien liegt Ajax mit sieben Punkten auf dem 9. Rang, hat aber noch zwei Spiele in der Hinterhand.

Europa League: Stolpert Tottenham über Qarabag?

Im heimischen Tottenham Hotspur Stadium empfängt der Verein aus Nordlondon Qarabag Agdam (ab 21.00 Uhr im LIVETICKER). Eine Pflichtaufgabe für den Premier-League-Klub, der zuletzt in der Saison 20/21 in der Europa League vertreten war. Der Verein aus Aserbaidschan geht als krasser Außenseiter in die Europapokal-Saison, der Gesamtmarkwert des Kaders liegt grade einmal bei 20 Millionen Euro.

Unterschätzt werden sollte Qarabag aber nicht. In der vergangenen Saison stand das Team von Qurban Qurbanov im Achtelfinale und musste sich dort nur knapp Bayer Leverkusen geschlagen geben. Zwei späte Tore des deutschen Meisters verhinderten die Sensation.

Auch ansonsten wartet ein spannendes Programm: Die AS Rom um Mats Hummels, der sein Debüt geben könnte, empfängt Athletic Bilbao, Olympique Lyon trifft auf Olympiakos Piräus, Maccabi Tel Aviv reist zu Sporting Braga und bei FCSB Bukarest ist Rigas Futbola Skola zu Gast. Alle Spiele beginnen um 21.00 Uhr im LIVETICKER.

Europa League: Reform wie in der Champions League

Die UEFA Europa League startet in die neue Saison – und zwar mit einer großen Reform. Statt Gruppenspielen gibt es analog zur Champions League eine Liga - mit 36 statt bisher 32 Mannschaften. Jede Mannschaft trifft auf acht Gegner, die zuvor ausgelost wurden. Jedes Team hat vier Heim- und vier Auswärtsspiele.