"Der Deutsche ist bereit": Hummels-Warten offenbar vor Ende

SPORT1 02.10.2024 • 15:41 Uhr Medienberichten zufolge naht Mats Hummels‘ langersehntes Debüt bei der AS Rom. In der Europa League stünde den Ex-BVB-Star sogleich unter Druck.

Kommt es zum langersehnten Debüt von Mats Hummels bei der AS Rom? Wie die Corriere dello Sport und die Gazzetta dello Sport berichten, winkt dem früheren Starspieler von Borussia Dortmund der erste Pflichtspiel-Einsatz, nachdem der 35-Jährige zum italienischen Traditionsverein gewechselt ist.

Die Roma gastiert in der Europa League am Donnerstag beim schwedischen Klub IF Elfsborg (ab 21 Uhr im Liveticker). Hummels war zuletzt in der Serie A und beim Start in den internationalen Wettbewerb unter Neucoach Ivan Juric unberücksichtigt geblieben.

„Hummels hat (im Sommer, Anm. d. Red.) kein Training und keine Vorbereitung absolviert. Er arbeitet viel und wir wollen auch, dass er hart arbeitet, um auf ein gutes Niveau zu kommen“, hatte der Nachfolger der entlassenen Klub-Legende Daniele De Rossi vor dem jüngsten Ligaspiel gegen den FC Venezia (2:1) erklärt, in dem Hummels einmal mehr über 90 Minuten auf der Bank schmorte. „Wir machen Druck und er arbeitet hart, aber er ist nicht zu 100 Prozent fit. Ich hoffe, dass er so schnell wie möglich dahin kommt“, so Juric weiter.

Nun aber hat Hummels sein Wettkampfniveau offenbar wiederhergestellt. Laut Corriere dello Sport könnte der Innenverteidiger für Stammkraft Gianluca Mancini in die Startformation rücken, den zuletzt Oberschenkelprobleme plagten, und somit in der Dreierkette neben Mario Hermoso und Evan Ndicka agieren. „Der Deutsche ist bereit“, so die Headline der italienischen Sportzeitung. „In Europa hat der Deutsche 115 Spiele bestritten, so viele wie kein anderer Giallorossi.“

Hummels seit vier Monaten ohne Einsatz

2014-Weltmeister Hummels, der beim BVB nach der vergangenen Saisonende keinen Vertrag mehr bekam und seit nunmehr vier Monaten ohne Spielpraxis dasteht, hat sein letztes Pflichtspiel am 1. Juni im Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2) bestritten.

Weil der Auftakt der Roma in der Europa League mit einem 1:1 gegen Athletic Bilbao eher enttäuschend ausfiel, wäre bei Hummels‘ Premiere für den neuen Arbeitgeber gleich mächtig Druck auf dem Kessel.

Der neue Sportdirektor Florent Ghisolfi gab sich bei der Gazzetta dello Sport gleichwohl zuversichtlich, dass der Hauptstadtklub auch international schon bald wieder zu neuer Stärke finden werde: „Wir wollen einen Verein, der nicht von Trainern oder Direktoren abhängig ist. Wir schaffen Stabilität, indem wir das Management erweitern.“