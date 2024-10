Nanu! Plötzlich ganz andere Position für Ex-Bayern-Star

Zunächst wirkte es so, als hätte die UEFA bei Manchester Uniteds Aufstellung vor dem Europa-League-Spiel gegen Fenerbahce Istanbul einen Fehler gemacht. Doch nach den Aussagen von United-Trainer Erik ten Hag herrscht Gewissheit: Noussair Mazraoui beginnt die Partie in Istanbul (im SPORT1-Liveticker) als Spielmacher auf der Zehn.

„Wir bringen Nous Mazraoui auf der Zehner-Position“, erklärte ten Hag vor dem Anpfiff und betonte, dass er den ehemaligen Bayern-Star während ihrer gemeinsamen Zeit in Amsterdam bereits in der Offensive aufgestellt habe. „Ich weiß von Ajax, dass ich ihn dort manchmal eingesetzt habe.“

Ten Hag begründet Mazraoui-Entscheidung

„Als Außenverteidiger spielt er bei uns in den Halbräumen, also ist er in der Lage dazu. Er kann uns gutes Pressing bringen“, begründete der Niederländer seine überraschende Entscheidung.