UEFA: Neue Partnerschaft mit Unternehmen aus Deutschland

SPORT1 25.10.2024 • 14:57 Uhr Die UEFA verkündet eine neue Partnerschaft. Ein in Deutschland ansässiges Unternehmen ist neuer Partner der Europa und Conference League.

Neuer Partner für die Europa League und Conference League: Der Verband UEFA hat am Freitag die Partnerschaft mit dem Bus- und Bahnreise- sowie Transportunternehmen Flix für die Spielzeiten 2024 bis 2027 bekanntgegeben. Das Unternehmen ist in München ansässig und in über 40 Ländern weltweit tätig.

Vision einer nachhaltigeren Zukunft

Ziel der Partnerschaft ist, den Fußballfans in ganz Europa mehr Möglichkeiten zu bieten, ihre Lieblingsvereine zu unterstützen. Hierbei steht auch das Thema Nachhaltigkeit im Vordergrund, denn durch Werbekampagnen soll auf nachhaltige Reisemöglichkeiten aufmerksam gemacht werden.

„Wir freuen uns, mit Flix zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen, das Gemeinschaften in ganz Europa durch kollektive Transportmittel verbindet und unsere Vision für eine nachhaltigere Zukunft teilt“, wird UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein in einer Mitteilung zitiert.

Weiter hieß es: „Egal, ob die Fans zu einem spannenden Spiel der UEFA Europa League oder der UEFA Conference League reisen oder einen längeren Aufenthalt planen, wir machen es ihnen leichter, die Magie des Fußballs in ikonischen Stadien in wunderschönen Städten in ganz Europa zu erleben.“

Flix stolz auf Partnerschaft

Der CEO und Mitbegründer von Flix, André Schwämmlich, meinte: „Wir sind stolz darauf, offizieller Partner der UEFA Europa League und der UEFA Conference League zu sein. Sport verbindet Menschen, genau wie Flix es tut.“ Er betonte, dass das Bestreben seines Unternehmens sei, nachhaltiges Reisen für jedermann zugänglich zu machen.