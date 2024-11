EL: Hummels trifft spät beim Startelfdebüt - Amorim siegt

Erst unglücklich, dann gefeiert: Mats Hummels hat bei seinem Startelfdebüt für die AS Rom ein Auf und Ab der Gefühle erlebt. Das Team von Trainer Claudio Ranieri trennte sich in der Europa League 2:2 (1:2) von Tottenham Hotspur und hat nach fünf Spielen nun sechs Zähler auf dem Konto. Hummels erzielte bei seinem ersten Spiel im Roma-Trikot über die gesamte Spielzeit spät den umjubelten Ausgleich (90.+1).

Spitzenreiter Lazio Rom verließ erstmals in dieser Europa-League-Saison das Spielfeld nicht als Sieger und trennte sich torlos von Ludogorez Rasgrad. Athletic Bilbao festigte durch ein 3:0 (2:0) gegen IF Elfsborg seinen Platz in der Spitzengruppe und blieb unbesiegt. Ajax Amsterdam hingegen kassierte bei Real Sociedad San Sebastian (0:2) die erste Niederlage.