Europa League: Fans bitten Hummels um Vergebung

Mats Hummels darf auch in der Europa League mal wieder nicht von Beginn an ran. Die Fans haben genug gesehen - und bitten den verschmähten Verteidiger um Vergebung für die Entscheidung des Trainers.

Langsam nimmt die Sache bizarre Züge an: Zahlreiche Fans der AS Rom haben sich vor dem Spiel ihres Teams in der Europa League bei Mats Hummels entschuldigt.

Fans würden Hummels Abschied nicht mehr verübeln

Kein Hummels? Das sagt Juric

Vielleicht am deutlichsten wurde der Fan-Tenor zur aktuellen Situation in dieser Nachricht: „Wir haben dich nicht verdient, Mats Hummels. Ich entschuldige mich in aller Bescheidenheit dafür, dass du den GRÖSSTEN INKOMPETENTEN IN DER GESCHICHTE DIESES SPORTS erwischt hast.“