Europa League: Last-Minute-Irrsinn bei Hoffenheim

Last-Minute-Irrsinn bei der TSG Hoffenheim: Die Sinsheimer sind in einer umkämpften Europa-League-Partie gegen Olympique Lyon zu einem späten 2:2-Remis in der Nachspielzeit gekommen - obwohl sie erst wenige Augenblicke zuvor das 2:1 kassiert hatten.

Valentin Gendrey (47.) hatte Hoffenheim in Führung gebracht. Der Brasilianer Abner (66.) glich aus, ehe Alexandre Lacazette (90.+4) den vermeintlichen Siegtreffer in der Nachspielzeit erzielte. Im Gegenangriff kam Hoffenheim durch Umut Tohumcu doch noch zum Ausgleich (90.+6). Die Hoffenheimer haben fünf Punkte auf dem Konto.

In den vergangenen fünf Pflichtspielen gelang der TSG nur ein knapper Sieg im DFB-Pokal (2:1) gegen den 1. FC Nürnberg. Am Sonntag steht ein eminent wichtiges Ligaspiel für die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo beim FC Augsburg an.

Vor 18.227 Zuschauern in Sinsheim starteten die Hoffenheimer gut. Den Gästen war deutlich anzumerken, dass zahlreiche Stammspieler mit Blick auf das Derby in der heimischen Liga am Sonntag gegen AS Saint-Etienne geschont wurden. Dennoch hatte Georges Mikautadze eine erste gute Möglichkeit per Kopf für Lyon (9.).