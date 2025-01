Europa League heute: TSG Hoffenheim - Tottenham LIVE im TV, Stream & Liveticker

Historisch gesehen hatte Hoffenheim Schwierigkeiten gegen englische Mannschaften, da sie alle bisherigen vier Begegnungen in europäischen Wettbewerben verloren haben. Diese Niederlagen kamen gegen die Premier-League-Giganten Liverpool und Manchester City in der Champions-League-Qualifikation 2017/18 und der Gruppenphase 2018/19.

Europa League: Hoffenheim - Tottenham LIVE im TV, Livestream, Ticker

Hoffenheims Torflaute in der Europa League

Ein weiteres Hindernis für die TSG Hoffenheim ist ihre jüngste Torflaute in der UEFA Europa League. Nachdem die Mannschaft in ihren ersten 18 Spielen in diesem Wettbewerb zwischen 2017 und 2020 stets getroffen hatte, blieben sie in fünf ihrer letzten zehn Spiele ohne Torerfolg.