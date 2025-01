Europa League: Krawalle bei Frankfurt-Spiel

Während des Europa-League-Spiels zwischen der AS Rom und Eintracht Frankfurt kommt es auf den Rängen zu Auseinandersetzungen. Die Polizei muss einschreiten.

Kurz vor der Halbzeit flogen vereinzelte Leuchtraketen zwischen dem Gästeblock und dem Heimbereich (Curva Nord) hin und her, die Polizei rückte verstärkt am Gästesektor der Eintracht-Fans an. Der Stadionsprecher mahnte zur Vernunft und teilte mit, dass ein Spielabbruch die Folge sei, sollte es weitere Ausschreitungen geben.