Stieler? "Mein Gott, so etwas habe ich noch nicht gesehen"

Mats Hummels und die AS Rom schaffen in den Europa-League-Playoffs in Porto eine passable Ausgangslage. Roma-Coach Claudio Ranieri schimpft nach dem Spiel über den deutschen Unparteiischen Tobias Stieler.

Die AS Rom hat sich im Hinspiel der Europa-League -Playoffs mit 1:1 vom FC Porto getrennt. Nach dem Spiel übte Roma-Cheftrainer Claudio Ranieri massive Kritik, aber nicht an der Leistung seiner eigenen Mannschaft.

Der Italiener kritisierte vor allem die Spielleitung des deutschen Schiedsrichters Tobias Stieler, der insgesamt acht Spielern die Gelbe Karte zeigte, Roms Bryan Cristante mit Gelb-Rot vom Platz stellte und Roma-Teammanager Simone Ricchio die Rote Karte zeigte. „Es war ein Wunder, das wir nicht verloren haben. Bei einigen Gelben Karten waren wir naiv, aber mein Gott, so etwas habe ich noch nicht gesehen“, schilderte Ranieri und fügte leicht spöttisch an: „Es war fantastisch. Ein Stierkampf.“

Verabschiedung? Stieler „hat es nicht verdient“

An Kritik an der Europäischen Fußball-Union (UEFA) und Schiedsrichterboss Roberto Rosetti sparte Ranieri ebenfalls nicht: „Wie kann die UEFA so einen Schiedsrichter einsetzen? Es ist schwer für mich, das zu akzeptieren.“ Auch die italienischen Gazetten gaben dem Trainer recht - Stieler sei „schauderhaft“ gewesen, kritisierte die Gazzetta dello Sport. Er wolle „den Weltrekord an Gelben Karten aufstellen“, so der Corriere dello Sport.