Europa League: Knüller-Los für Eintracht Frankfurt

Die Achtelfinals der Europa League stehen fest. Eintracht Frankfurt muss in die Niederlande reisen. Das ergibt die Auslosung am Freitag.

Gewissheit bei Eintracht Frankfurt: Das Team von Trainer Dino Toppmöller trifft im Achtelfinale der Europa League auf Ajax Amsterdam. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon .

Der einzig im Turnier verbliebene deutsche Vertreter und Titelträger von 2022 reist am 6. März zunächst nach Amsterdam, sieben Tage später steigt das Rückspiel in Frankfurt.

Die Frankfurter hatten sich in der Gruppenphase auf Platz fünf durchgesetzt und haben deshalb im Rückspiel Heimrecht. Ajax hatte sich im Sechzehntelfinale dramatisch nach Verlängerung gegen Union Saint-Gilloise durchgesetzt. Nun treffen die beiden Vereine erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander.

Europa League: Frankfurt könnte auf Tel treffen

Sollte sich die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller durchsetzen, würde im Viertelfinale (10./17. April) Tottenham Hotspur oder AZ Alkmaar warten. Damit könnte es für die Eintracht zu einem Duell mit Bayern-Leihgabe Mathys Tel kommen, der im Winter per Leihbasis zu Tottenham wechselte.

Die Eintracht hatte die erstmals im Ligaformat ausgetragene Vorrunde der Europa League als Fünfter abgeschlossen und war damit direkt in die Runde der letzten 16 eingezogen.

Ajax machte als Zwölfter einen Umweg über die Play-offs. In der laufenden Saison steht Ajax in der Eredivisie derzeit mit zwei Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger PSV Eindhoven an der Tabellenspitze. Insgesamt gewann der Champions-League-Sieger von 1995 bereits 36 nationale Meisterschaften, zuletzt 2022.