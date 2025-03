Ajax Amsterdam verstört Fans und Experten: "Sie sollten sich schämen"

Hatte Ajax Amsterdam vor dem Rückspiel in Frankfurt bereits aufgegeben? Was zunächst wie eine Übertreibung klingt, könnte tatsächlich wahr sein. Die Gründe sind fragwürdig.

Hatte Ajax Amsterdam vor dem Rückspiel in Frankfurt bereits aufgegeben? Was zunächst wie eine Übertreibung klingt, könnte tatsächlich wahr sein. Die Gründe sind fragwürdig.

In Sachen Prestige und Relevanz kommt die Europa League natürlich nicht an die Champions League, die Königsklasse des europäischen Fußballs, heran. Doch was sich am Donnerstagabend in Frankfurt abspielte, hat es in dieser Form wohl auch noch nicht gegeben.