Badekappe nach Kopfverletzung: Kuriose Szene bei Eintracht-Spiel

Daniele Rugani von Ajax Amsterdam muss in der Europa League nach einem blutigen Zusammenstoß behandelt werden. Er hält die Blutung dann auf unorthodoxe Weise in Zaum.

Kuriose Szene beim Europa-League-Spiel in Frankfurt: Daniele Rugani, Verteidiger von Ajax Amsterdam, hat sich im Europa-League-Rückspiel bei der Eintracht nach einem Kopfzusammenstoß kurzerhand eine Badekappe aufgesetzt.

In der 23. Minute war Rugani bei einem Kopfballduell im Mittelfeld mit Mitspieler Ahmetcan Kaplan zusammengerauscht. Rugani blutete am Kopf und musste minutenlang an der Seitenlinie behandelt werden.