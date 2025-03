Katastrophen-Auftritt von Hummels

Mats Hummels erweist der AS Roma einen Bärendienst und sieht die Rote Karte. Die Roma muss im Achtelfinale bei Athletic Bilbao fortan in Unterzahl zurechtkommen.

Mats Hummels ist in der Europa League vom Schiedsrichter bereits in der elften Minute vom Platz geschickt worden. Im Achtelfinal-Rückspiel bei Athletic Bilbao sah Hummels nach einer Notbremse die Rote Karte.

Europa League: Hummels erweist Roma einen Bärendienst

Hummels verfehlte den Ball, Schiedsrichter Clément Turpin zögerte nicht lange und schickte den deutschen Innenverteidiger mit glatt Rot vom Feld. Hummels marschierte in Richtung Katakomben und klatschte noch kurz mit Trainer Claudio Ranieri ab.

Besonders bitter für Hummels: In den vergangenen drei Europa-League-Partien wurde er nicht berücksichtigt - jetzt ausgerechnet der frühe Platzverweis. Zuletzt stand Hummels beim 2:1 gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League auf dem Feld, auch beim Sieg in der Liga gegen Empoli (1:0) durfte er über die vollen 90 Minuten ran.