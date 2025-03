Europa League heute: Ajax - Eintracht Frankfurt LIVE im TV, Stream & Liveticker

SPORT1 06.03.2025 • 18:00 Uhr Ajax Amsterdam empfängt Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr in der Johan Cruijff Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Donnerstagabend kommt es in der Johan Cruijff Arena zu einem historischen Duell, wenn Ajax Amsterdam auf Eintracht Frankfurt trifft (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine in einem europäischen Wettbewerb.

Ajax hat unter der Leitung von Trainer Francesco Farioli seine Stärke wieder gefunden und verzeichnet eine beeindruckende Bilanz gegen deutsche Teams auf heimischem Boden. Von 21 Heimspielen gegen deutsche Mannschaften in großen europäischen Wettbewerben verloren die Niederländer lediglich eines. Die Amsterdamer zeigen sich auch in der heimischen Liga in Topform und führen diese klar vor Eindhoven an.

Eintracht Frankfurt reist mit gemischten Gefühlen nach Amsterdam. Der Abgang von Omar Marmoush hat seine Spuren hinterlassen und das Team von Dino Toppmöller blieb in der Bundesliga zuletzt gegen Bayern (0:4) und Leverkusen (1:4) chancenlos.

Zwar hat die Eintracht in den letzten beiden K.o.-Runden gegen niederländische Teams stets den Sprung in die nächste Runde geschafft, jedoch gingen beide Auswärtsspiele verloren.

In der Bundesliga ist das Team ebenfalls seit dem 11. Januar sieglos. Diese Auswärtsschwäche in den Niederlanden könnte ein entscheidender Faktor im heutigen Spiel sein. Dennoch kann Frankfurt auf eine starke K.o.-Rundenbilanz in europäischen Wettbewerben zurückblicken, mit sechs gewonnenen Achtelfinalduellen aus den letzten acht Versuchen.

Die Hessen werden alles daran setzen, diese Serie fortzusetzen und sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu verschaffen.

Ajax-Heimschwäche in der K.o.-Runde

Trotz der starken Heimbilanz gegen deutsche Teams hat Ajax Amsterdam in den letzten Jahren Schwierigkeiten gehabt, in der K.o.-Runde großer europäischer Wettbewerbe zu Hause zu überzeugen. Seit dem 3:0-Sieg gegen die Young Boys im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League 2020/21 konnten die Niederländer keines ihrer letzten sechs Heimspiele in der K.o.-Phase gewinnen.

Diese Serie von Unentschieden und Niederlagen könnte den Gästen aus Frankfurt Hoffnung geben, auch wenn Ajax in dieser Saison mit zehn verschiedenen Torschützen in der Europa League eine große Bandbreite an Möglichkeiten besitzt. Diese offensive Vielseitigkeit macht Ajax zu einem gefährlichen Gegner, der jederzeit zuschlagen kann.

Schiedsrichter Simone Sozza leitet die Partie

Die Leitung des Spiels liegt in den Händen des italienischen Schiedsrichters Simone Sozza. Beide Teams werden bestrebt sein, ihre taktischen Vorgaben umzusetzen und die Kontrolle über das Spiel zu gewinnen. Die Fans dürfen sich auf ein intensives und taktisch geprägtes Spiel freuen, bei dem jeder Fehler entscheidend sein könnte.

