Europa League heute: Frankfurt - Ajax LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 13.03.2025 • 15:45 Uhr Eintracht Frankfurt empfängt heute Ajax Amsterdam. Der Anstoß ist um 18.45 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Frankfurt hat eine beeindruckende Bilanz gegen niederländische Teams in Europacup-Heimspielen vorzuweisen: Die bisherigen Begegnungen im eigenen Stadion gegen Teams aus den Niederlanden endeten stets mit Siegen für die SGE. Diese historische Heimstärke könnte den Frankfurtern auch im heutigen Achtelfinal-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam (ab 18.45 Uhr im LIVESTREAM) zugutekommen. Das Hinspiel in der Johann-Cruyff-Arena gewann der Bundesligist mit 2:1.

Frankfurt - Ajax LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL

: RTL Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: SPORT1

Ajax Amsterdam hat in den letzten Jahren Schwierigkeiten gehabt, in Deutschland zu punkten. Von den letzten fünf Auswärtsspielen in Europacup-Hauptwettbewerben konnte Ajax nur eines gewinnen. Dieser Sieg gelang ihnen im November 2021 gegen Borussia Dortmund in der Champions League mit einem 3:1-Erfolg.

Eintracht Frankfurt auf Rekordkurs in der Europa League

Eintracht Frankfurt befindet sich in einer beeindruckenden Form in der UEFA Europa League, insbesondere bei Heimspielen. Die letzten drei Partien im Deutsche Bank Park konnte das Team von Trainer Dino Toppmöller jeweils ohne Gegentor für sich entscheiden. Eine solche Serie von Heimsiegen ohne Gegentor gelang der SGE zuletzt von Oktober 1993 bis November 1994, damals sogar sechs Spiele in Folge. Diese defensive Stabilität wird heute erneut gefragt sein, um gegen die offensivstarken Gäste aus Amsterdam bestehen zu können.

Ajax kämpft gegen den K.o.-Fluch nach Heimniederlagen

Ajax Amsterdam hat in der K.o.-Phase der Europacup-Wettbewerbe oft Probleme, nach einer Heimniederlage im Hinspiel weiterzukommen. In acht der letzten neun Fälle schied Ajax nach einer solchen Niederlage aus, mit einer bemerkenswerten Ausnahme im Achtelfinale der UEFA Champions League 2018/19 gegen Real Madrid. Damals konnte Ajax das Hinspiel mit 1:2 verlieren, aber im Rückspiel mit einem beeindruckenden 4:1-Auswärtssieg das Blatt wenden. Diese Erfahrung könnte Ajax heute helfen, die Herausforderung in Frankfurt zu meistern. Schiedsrichter der Partie ist der erfahrene Irfan Peljto.

Wird Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird SGE gegen AJA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam im Liveticker bei SPORT1