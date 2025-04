Appell an Werner: "Schnell weg von hier!"

Timo Werner spielt bei Tottenham Hotspur kaum noch eine Rolle, für die Europa League ist er seit Januar nicht gemeldet. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat einen eindringlichen Rat an den früheren DFB-Star.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat die missliche Lage von Ex-DFB-Star Timo Werner schonungslos analysiert - und einen eindringlichen Appell an den 29-Jährigen geschickt.

„Er war vielleicht nicht bereit, den Schritt ins Ausland in so jungen Jahren zu gehen. Deswegen glaube ich, dass es für Timo sehr schwierig wird dahinzukommen, wo er mal war. Er war mal der Hoffnungsstürmer für die deutsche Nationalmannschaft und ist seither außen vor“, sagte Matthäus vor dem Europa-League-Viertelfinale zwischen Tottenham Hotspur und Eintracht Frankfurt bei RTL .

Werner ist seit Januar 2024 von RB Leipzig an die Spurs verliehen, kommt dort kaum noch zum Zug. Um Neuzugänge wie Mathys Tel oder Kevin Danso für die Europa League zu registrieren, hatte Tottenham dem deutschen Angreifer im Januar die Spielberechtigung für die Europa League entzogen.

Rat an Werner: „Schnell weg von hier“

In dieser Saison absolvierte Werner 27 Pflichtspiele (ein Tor, drei Vorlagen), nur zehnmal stand er in der Startelf.

„Es war eine Fehlentscheidung, dass er hierhergekommen ist. Er muss einen Verein finden, wo man ihm auch von der Trainerseite her wieder mehr Vertrauen schenkt“, sagte Matthäus, der Werners Situation in einem Satz zusammenfasste: „Schnell weg von hier!“

Der Stürmer hatte 2020 den Schritt ins Ausland gewagt, damals zum FC Chelsea. Nach einer anfänglich guten Phase und dem Gewinn der Champions League kehrte er 2022 wieder zu Leipzig zurück, wo er an seine früheren Leistungen nicht mehr anknüpfen konnte. Im kommenden Sommer endet seine Leihe bei Tottenham.

„Sie (Leipzig; Anm. d. Red.) haben ihn ja schon hergegeben und eigentlich auch von der Ablösesumme geträumt. Die Ablösesumme wird jetzt auch nicht mehr so hoch sein. Es wird sich ganz sicher ein Verein finden, weil Timo hat ja seine Geschwindigkeit und seine Qualitäten, aber er braucht einfach die Leichtigkeit in seinem Spiel. Er braucht die Freude am Fußball und die ist ihm total abhandengekommen“, sagte Matthäus.