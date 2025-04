Europa League: Frankfurt - Tottenham heute LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.04.2025 • 17:52 Uhr Die Eintracht Frankfurt empfängt heute Tottenham Hotspur. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Deutsche Bank Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Frankfurt empfängt heute Abend im Deutsche Bank Park die Tottenham Hotspur zum Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Europa League.

Gegen die Spurs erwartet die Eintracht nach dem 1:1 im Hinspiel eine offene Partie, es komme „nicht darauf an, ob irgendeine Mannschaft Favorit ist oder nicht“, erklärte Trainer Dino Toppmöller.

Frankfurt - Tottenham LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: SPORT1

Die Hessen haben gute Erinnerungen an die Spurs, denn ihr einziger Sieg in fünf Begegnungen mit Tottenham in Europa gelang ihnen im bislang einzigen Heimspiel in der K.o.-Phase. Damals, in der Saison 1981/82, setzte sich Frankfurt mit 2:1 im Viertelfinale des Pokals der Pokalsieger durch. Unter der Leitung von Trainer Dino Toppmöller strebt die Eintracht nun an, diesen Erfolg zu wiederholen und zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte das Halbfinale der Europa League zu erreichen.

Tottenham Hotspur hat in der Vergangenheit Schwierigkeiten gehabt, bei deutschen Gegnern in der K.o.-Runde zu bestehen. Sechs der letzten sieben Auswärtsspiele bei deutschen Teams gingen verloren, und in vier der letzten fünf Partien gelang den Spurs kein Treffer.

Besonders schmerzhaft war die 0:3-Niederlage gegen RB Leipzig im Achtelfinale der UEFA Champions League 2019/20, die das Ausscheiden zur Folge hatte. Trainer Ange Postecoglou steht vor der Herausforderung, diese Negativserie zu durchbrechen und Tottenham in ein europäisches Halbfinale zu führen, was ihnen zuletzt in der Saison 2018/19 in der Champions League gelang.

Wird Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird bei RTL im Free-TV zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird SGE gegen TOT im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Europa League-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Frankfurts Offensivkraft im Heimspiel

Eintracht Frankfurt kann sich auf eine starke Heimoffensive verlassen, die im Schnitt mehr als zwei Tore pro Europa-League-Heimspiel erzielt hat.

In 27 Heimspielen traf die Mannschaft insgesamt 55 Mal. Besonders hervorzuheben ist Hugo Ekitiké, der in dieser Europa-League-Saison bereits an sieben Toren direkt beteiligt war.

Mit vier Treffern und drei Assists ist er ein Schlüsselspieler für die Eintracht und könnte heute Abend erneut den Unterschied ausmachen. Die Frankfurter Fans hoffen, dass Ekitiké seine starke Form beibehält und die Mannschaft ins Halbfinale führt.

Heung-Min Son vor historischem Einsatz

Für Tottenham könnte Heung-Min Son heute Abend einen besonderen Meilenstein erreichen. Sollte er zum Einsatz kommen, wird er Harry Kane überholen und Tottenhams Rekordspieler in europäischen Hauptwettbewerben werden.