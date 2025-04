Europa League heute: Tottenham - Frankfurt LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Tel nur auf der Bank

SPORT1 10.04.2025 • 19:56 Uhr Tottenham Hotspur empfängt heute Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Tottenham Hotspur Stadium. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Tottenham Hotspur und Eintracht Frankfurt stehen sich heute Abend im Viertelfinale der Europa League gegenüber. Die beiden Teams trafen zuletzt in der Champions-League-Saison 2022/23 aufeinander. Damals endete das Hinspiel in Frankfurt torlos, während die Spurs im Rückspiel in London einen knappen 3:2-Sieg einfahren konnten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei den Spurs ist Bayern-Leihgabe Mathys Tel vorerst zum Zuschauen verdammt. Trainer Ange Postecoglou setzt in der Offensive auf Heung-min Son, Brennan Johnson und Dominic Solanke.

Tottenham - Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: SPORT1

Bei den Gästen aus Frankfurt stürmt - wie erwartet - Hugo Ekitiké. Kaua Santos vertritt im Tor den verletzten Kevin Trapp, der ebenfalls wie Ansgar Knauff nicht rechtzeitig fit geworden ist.

Tottenham - Frankfurt: Die offiziellen Aufstellungen

Tottenham: Vicario - Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie - Bergvall, Bentancur, Maddison - Johnson, Solanke, Son

{ "placeholderType": "MREC" }

Frankfurt: Kaua Santos - Kristensen, Koch, Theate, Brown - Skhiri, Tuta - Götze, Larsson, Bahoya - Ekitiké

Für Tottenham Hotspur ist es das erste Viertelfinale in einem Europapokal-Hauptwettbewerb seit der Champions-League-Saison 2018/19. Damals setzten sich die Spurs gegen Manchester City aufgrund der Auswärtsregel durch, obwohl sie nur eines ihrer letzten 13 Viertelfinalspiele gewinnen konnten. Unter der Leitung von Postecoglou strebt Tottenham an, diese Bilanz zu verbessern und erneut die nächste Runde zu erreichen. Besonders junge Spieler haben in dieser Europa-League-Saison eine Schlüsselrolle gespielt, mit insgesamt zehn Torbeteiligungen von Spielern unter 21 Jahren.

Frankfurts beeindruckende Europa-League-Bilanz

Eintracht Frankfurt hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Bilanz in der Europa League vorzuweisen. Die SGE steht zum dritten Mal im Viertelfinale dieses Wettbewerbs und hat sich in den beiden vorherigen Fällen jeweils durchgesetzt, obwohl sie das Hinspiel nicht gewinnen konnte. In dieser Saison hat Frankfurt bereits sieben Siege gefeiert und verlor nur zwei der letzten 23 Spiele in der Europa League. Trainer Dino Toppmöller wird darauf hoffen, dass seine Mannschaft diese starke Form beibehält, um erneut ins Halbfinale einzuziehen.

Schlüsselspieler und taktische Herausforderungen

Die Partie zwischen Tottenham und Frankfurt verspricht interessante taktische Herausforderungen, insbesondere durch die Schlüsselspieler beider Teams. Spurs-Stürmer Solanke hat in dieser Europa-League-Saison bereits sechs Torbeteiligungen vorzuweisen und wird eine zentrale Rolle im Angriffsspiel der Londoner spielen. Auf der anderen Seite hat Frankfurts Ekitiké ebenfalls sechs Torbeteiligungen, wobei er im Achtelfinal-Rückspiel gegen Ajax besonders glänzte. Allerdings blieb er auswärts bisher ohne Torbeteiligung. Beide Trainer, Postecoglou und Toppmöller, werden ihre Strategien entsprechend anpassen müssen, um die Stärken ihrer jeweiligen Stars optimal zu nutzen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird Tottenham Hotspur gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird TOT gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: Tottenham Hotspur gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Tottenham Hotspur gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1

{ "placeholderType": "MREC" }