"Der pure Wahnsinn" um ManUnited

SPORT1 18.04.2025 • 00:03 Uhr Manchester United steht im Halbfinale der Europa League. Die Red Devils schlagen in einem komplett wilden Spiel Olympique Lyon nach Verlängerung.

Wahnsinn war für dieses unglaubliche Fußballspiel fast untertrieben. Manchester United hat im Viertelfinale der Europa League mit 5:4 nach Verlängerung gegen Olympique Lyon gewonnen und das Spiel dabei innerhalb von wenigen Minuten gedreht.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach 114 Minuten hatte ManUnited noch mit 2:4 zurückgelegen, doch dann stellten Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo (120.) und Harry Maguire (120.+1) das Spiel doch noch komplett auf den Kopf.

„Der pure Wahnsinn. Fonseca glaubt nicht mehr, was er sieht. 2:0, 2:2, 2:4, 5:4 – Zahlen aus dem Irrenhaus. Wenn das schiefgegangen wäre, hätten sie alle vom Hof gejagt“, rief RTL-Kommentator Klaus Veltman nach dem Treffer zum 5:4.

Zuvor hatte es so ausgesehen, als wenn dieses Spiel der nächste Tiefpunkt in einer unterirdischen United-Saison sein würde. In Überzahl waren die Red Devils in der Verlängerung mit 2:4 in Rückstand geraten. Ryan Cherki und Alexandre Lacazette trafen für Lyon in der Verlängerung. Nach 90 Minuten hatte es wie im Hinspiel 2:2 gestanden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Doch dann begann der unglaubliche Wahnsinn, dem Maguire in der Nachspielzeit der Verlängerung die Krönung verlieh.

Der ehemalige England-Torwart Paul Robinson war danach völlig aus dem Häuschen. „Ich habe sowas noch nie gesehen. Sicherheitskräfte sind auf dem Feld, Fans sind auf dem Feld, Betreuer sind auf dem Feld - solche Szenen hat das Old Trafford lange nicht erlebt“, schilderte Robinson bei BBC.

Zum Spielverlauf sagte der TV-Experte: „Sie (Manchester United, Anm. d. Red.) wirkten tot und begraben. Ich habe diesen Charakter die ganze Saison noch nicht gesehen. Dafür gehen einem die Superlative aus.“

Erst Tor, dann Platzverweis - Ex-Bayern-Star erlebt bitteren Abend

Schon in der regulären Spielzeit war das Spiel ein absolutes Spektakel. United verspielte in der regulären Spielzeit eine 2:0-Führung. Manuel Ugarte und Diogo Dalot hatten die Gastgeber vor der Pause in Führung gebracht, Corentin Tolisso und Nicolas Tagliafico glichen in Halbzeit zwei aus.

{ "placeholderType": "MREC" }

Einen absolut dramatischen Abend erlebte der ehemalige Bayern-Star Tolisso. Zunächst verkürzte der Mittelfeldspieler mit einem schönen Treffer auf 1:2. Nachdem Tagliafico zum 2:2 ausgeglichen hatte, flog Tolisso kurz vor Schluss nach einem unnötigen Foul mit Gelb-Rot vom Platz.

So musste er zumindest nicht auf dem Platz erleben, wie sein Team innerhalb von wenigen Minuten das Weiterkommen wegwarf.