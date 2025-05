Europa League: Spurs-Coach hält gewagtes Versprechen

Das lange Warten hat ein Ende! Nach 17 Jahren endet die Titel-Durststrecke von Tottenham Hotspur. Ein Moment des Aufatmens in einer sonst enttäuschenden Saison für alle Anhänger des Klubs.

Doch durch den 1:0-Sieg gegen Manchester United im englischen Finale der Europa League erfüllt sich auch ein Versprechen von Spurs-Cheftrainer Ange Postecoglou . „Normalerweise gewinne ich etwas in meiner zweiten Saison“, hatte der Australier im Sommer erklärt und gab einen Monat später das Versprechen: „Ich gewinne nicht meistens etwas, ich gewinne immer etwas in meinem zweiten Jahr.“

Die Spurs hatten aufgrund der zahlreichen vergebenen Titelchancen bereits das Image, in den entscheidenden Momenten nicht in der Lage zu sein, den Erfolg ins Ziel zu bringen. Auch im Februar verspielte Tottenham im Halbfinale des EFL-Cups (0:1 gegen Liverpool) und im FA-Cup (1:2 gegen Aston Villa) zwei Titel innerhalb einer Woche. Nach der 0:1-Niederlage gegen AZ Alkmaar drohte im Achtelfinale zudem das frühe Aus in der Europa League und damit das Ende von Postecoglous Versprechen.