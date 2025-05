Finale der Europa League: Freund mit steiler Trainer-These

Im Vorfeld des Finals in der Europa League gibt Steffen Freund zur Zukunft der Trainer von Manchester United und Tottenham Hotspur eine interessante Prognose ab.

„Ich denke, dass vielleicht beide Trainer nach dem Spiel gehen müssen“, sagte Freund bei Sky Sports über Ange Postecoglou und Rúben Amorim und erklärte: „Die Premier League ist den Fans am wichtigsten. Es ist die schlechteste Spielzeit der beiden Teams.“

Spurs und ManUnited weit von Ansprüchen entfernt

In der Liga rangiert Tottenham vor dem letzten Spieltag auf Rang 17, einen Zähler und einen Platz davor liegt ManUnited . Absteigen können beide Klubs nicht mehr, hinken aber dennoch weit ihren Ansprüchen hinterher.

Ihren Ansprüchen wurden Tottenham und ManUnited nur in der Europa League gerecht. Der Sieger des Finals darf in der kommenden Saison in der Champions League antreten.