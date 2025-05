Europa-League- Finale: Manchester United - Tottenham heute live im Free-TV, Stream & Ticker

In der Europa League kommt es zum Showdown der Enttäuschten: Manchester United trifft auf Tottenham Hotspur - auch viele Spieler mit Bayern-Vergangenheit sind dabei.

In der Europa League kommt es zum Showdown der Enttäuschten: Manchester United trifft auf Tottenham Hotspur - auch viele Spieler mit Bayern-Vergangenheit sind dabei.

Manchester United - Tottenham Hotspur: So verfolgen Sie das Finale der Europa League heute live

Europa League: Holt Tel mit Spurs den Titel?

Eine harte Saison war es in der Liga definitiv für beide Endspielteilnehmer. Platz 16 für Manchester United, Position 17 für Tottenham. Hinter den beiden Milliardenklubs liegen nur die drei Absteiger, ein Europacupplatz war in der Premier League meilenweit entfernt.

Die Trainer Ruben Amorim und Ange Postecoglou wackeln deshalb jeweils bedenklich. Einzig der Triumph in der Europa League kann beiden Teams die Spielzeit retten.

„Nach dieser Saison sind wir bereit, für die eine Sache zu kämpfen, die uns helfen kann, uns an diese Saison auf eine andere Art zu erinnern“, sagte United-Coach Amorim: „Diese Spiele muss man gewinnen, sonst bleibt nichts anderes als Traurigkeit.“

Tottenham kann auf Kane-Kollegen setzen

Der Verein erlebe „eine wirklich seltsame Saison, weil wir in Europa so gut abschneiden, aber in der Premier League haben wir zu kämpfen.“ Dennoch sei er für das vom deutschen Schiedsrichter Felix Zwayer geleitete Finale „sehr zuversichtlich“.