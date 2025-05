Presse höhnt: "Manchester United ist eine Schande für sich selbst"

SPORT1 22.05.2025 • 10:29 Uhr Manchester United verliert im Europa-League-Finale gegen Tottenham und erntet die Kritik von Medien und Experten. Die internationalen Stimmen im Überblick.

Die Saison von Manchester United endet in einem Tiefpunkt. Im Finale der Europa League verliert das Team von Cheftrainer Rúben Amorim mit 0:1 gegen Tottenham Hotspur. In einem zähen Endspiel wurden Siegtorschütze Brennan Johnson und Verteidiger Micky van de Ven, der mit einer spektakulären Rettungstat in der Schlussphase den Ausgleich verhinderte, zu den Matchwinnern.

Während die Spurs das Ende ihrer 17 Jahre anhaltenden Titel-Durststrecke feiern, sieht sich United mit der Häme und dem Spott der Presse und Experten in England konfrontiert. SPORT1 bietet die wichtigsten Stimmen aus England im Überblick:

Manchester United „eine Schande für sich selbst“

Daily Mail: „Spurs im Himmel, ManUnited in der Hölle“

Oliver Holt für Daily Mail: „Tottenham ist kein Witz mehr, denn sie verlieren ihre flockige Identität, um die Europa League zu gewinnen. Aber ManUnited ist eine Schande für sich selbst, seine Fans, Sir Alex Ferguson und den englischen Fußball.“

Manchester Evening News: „Manchester United hat nach lächerlichen Entscheidungen die Saison bekommen, die es verdient hat.“

The Sun: „Theater der Schreie. ManUtd’s Horror-Saison endet in einer ultimativen Demütigung, da Amorims Flops einen neuen Tiefpunkt erreichen und die schlechteste Saison seit 51 Jahren haben. United fehlte der Hunger, die Qualität und die Leidenschaft, um den Pokal in die Hände zu bekommen.“

Ex-United-Profis mit deutlicher Kritik

TV-Experte Roy Keane bei CBS Sports: „Gerade wenn man denkt, dass es für ManUnited nicht mehr schlimmer werden kann. Das war das ganze Jahr über die Geschichte. Sie sind mit dem europäischen Fußball aus dem Gefängnis gekommen und haben die großen Risse bei ManUnited überdeckt. Die ganze Saison über waren sie so leicht zu schlagen. Sie hatten ein paar Mal Glück in Europa und dann heute Abend wieder, letztendlich ist es nicht gut genug. Sie haben nicht genug Qualität gezeigt. Nicht genug Optionen von der Bank.“

TV-Experte Rio Ferdinand bei TNT Sports: „Eine katastrophale Saison, die mit einer schlechten Note endet. Aber ich denke nicht, dass Manchester genug getan hat, um den Titel zu verdienen. Man kann nicht erwarten, einen Pokal zu gewinnen, wenn man so zurückhaltend spielt.“

TalkSport: „Die schlampigen Red Devils waren nicht in der Lage, die beherzte Defensivleistung des Gegners zu brechen.“

Auch Fernandes in der Kritik

Goal: „Es war ein passend schmutziges Tor, um ein Finale zu entscheiden, das stark an Qualität vermissen ließ – zwischen den beiden schlechtesten englischen Teams, die in dieser Saison nicht abgestiegen sind. Und die angeschlagenen Red Devils hatten einfach keine Antwort auf den Rückstand, wobei Bruno Fernandes seine Mannschaft nicht zu inspirieren vermochte. Es war zu wenig und zu spät für eine United-Mannschaft, die es nie verdient hatte, das Finale zu gewinnen, und, um ehrlich zu sein, kein gutes Ende dieser miserablen Saison verdient hatte.“

BBC: „Das ist die Krönung einer absoluten Horror-Saison für Manchester United. Sie liegen zwei Plätze vor der Abstiegszone, auf Platz 16 in der Premier League. Keine Trophäen in dieser Saison. Kein europäischer Fußball in der nächsten Saison.“

