So schlecht war ManUnited zuletzt vor einem halben Jahrhundert

Manchester United erlebt die schlechteste Saison seit einem halben Jahrhundert. Die 0:1-Niederlage im Finale der Europa League gegen Tottenham Hotspur war bereits die 20. Pflichtspiel-Pleite in dieser Spielzeit – so viele wie seit der Saison 1973/74 nicht mehr, als United am Ende sogar aus der höchsten englischen Spielklasse abstieg.