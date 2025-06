Wird Glasners Team vom Europapokal ausgeschlossen?

Oliver Glasner hat Crystal Palace zum Triumph im FA Cup geführt und damit das Ticket für die Europa League gelöst. Doch die Teilnahme gerät nun in Gefahr.

Crystal Palace droht offenbar der Rauswurf aus dem Europapokal. So war es in großen Lettern in den englischen Boulevardmedien zu lesen.