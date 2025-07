UEFA schließt englisches Team aus Europa League aus

Crystal Palace wird aus der Europa League ausgeschlossen - darf dafür aber in einem anderen Wettbewerb starten.

Die UEFA hat Crystal Palace aus der Europa League ausgeschlossen und in die Conference League zurückgestuft. Das gab der europäische Dachverband offiziell bekannt.

Der englische Erstligist von Trainer Oliver Glasner kann allerdings noch vor dem CAS (Court of Arbitration for Sport) in Berufung gehen.