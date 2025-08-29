Europa League: Auslosung heute LIVE im TV, Stream & Ticker - mit VfB & Freiburg

SPORT1 29.08.2025 • 09:55 Uhr Am Freitag wird in Monaco die Ligaphase der Europa League und Conference League ausgelost. Mit Spannung blicken auch die deutschen Klubs auf die Auslosung.

Das nächste Highlight im europäischen Fußball steht an: Am Freitag (29. August) findet in Monaco die Auslosung der Ligaphase für die Europa League und die Conference League statt. Ab 13 Uhr entscheidet sich, auf welche Gegner die qualifizierten Teams treffen.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der Europa League sind mit dem SC Freiburg und dem VfB Stuttgart zwei Vertreter aus der Bundesliga dabei. Mainz 05 hält in der Conference League die deutsche Fahne hoch.

Europa League und Conference League: Auslosung der Ligaphase im TV, Stream und Ticker

TV: -

- Livestream: RTL+, UEFA.tv

RTL+, UEFA.tv Liveticker: SPORT1

Während Freiburg als Bundesliga-Fünfter ins Rennen geht, sicherte sich Stuttgart über den DFB-Pokalsieg das Ticket. Der VfB nimmt damit in der zweiten Saison in Folge am internationalen Geschäft teil – diesmal in der Europa League.

Aus den europäischen Top-Ligen sind unter anderem Lille, Lyon, Aston Villa, die AS Rom und Real Betis sowie Celta Vigo in der Europa League vertreten. Insgesamt nehmen 36 Mannschaften an der Ligaphase teil. Jedes Team bestreitet je ein Spiel gegen acht Gegner, viermal zu Hause und viermal auswärts.

{ "placeholderType": "MREC" }

Mainz erstmal in der Conference League

Mainz qualifizierte sich erst am Donnerstagabend dank eines 4:1-Erfolgs für die Ligaphase der Conference League. Gegen den norwegischen Klub Rosenborg Trondheim machte die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen einen Rückstand aus dem Hinspiel wett.

Der Startschuss für die neue Saison der Europa League fällt am 24. und 25. September mit dem ersten Spieltag. Die Conference League folgt eine Woche später.