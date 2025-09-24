Europa League heute: Freiburg - Basel LIVE im TV, Stream & Ticker

SPORT1 24.09.2025 • 18:00 Uhr Der SC Freiburg empfängt heute den FC Basel. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Europa-Park-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Mittwochabend (24.09.2025, 21.00 Uhr) begrüßt der Sport-Club Freiburg den FC Basel erstmals zu einem Pflichtspiel-Duell. Austragungsort ist das Europa-Park-Stadion, in dem die Breisgauer zuletzt vier Europa-League-Heimspiele in Serie gewonnen haben und dabei 14 Treffer erzielten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Trainer Julian Schuster trifft dabei auf Basels Coach Ludovic Magnin, dessen Mannschaft in der Europa League sieben der vergangenen neun Partien für sich entschied. Für beide Klubs markiert die Partie den Start in die Gruppenphase der Saison 2025/26.

Europa League: Freiburg - Basel heute LIVE im TV, Stream, Ticker

TV : NITRO

: NITRO Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: SPORT1

Freiburg reist mit Rückenwind in die Partie: Ein 3:0-Erfolg bei Werder Bremen beendete den holprigen Bundesliga-Start und brachte Selbstvertrauen. Matchwinner war Torhüter Noah Atubolu, der in Bremen seinen fünften Strafstoß in Folge parierte – ein historischer Bundesliga-Bestwert. Schuster forderte nach dem Sieg „mehr Geschwindigkeit, mehr Klarheit, mehr Ballsicherheit“. Offensiv richtet sich der Blick auf Vincenzo Grifo, der in 14 Europa-League-Einsätzen bereits an neun Toren direkt beteiligt war (sechs Treffer, drei Vorlagen).

FC Basel: Gute Erinnerungen an Bundesligisten

Basel reist mit positiven Erinnerungen an Duelle mit Bundesligisten in die Breisgau-Metropole. Das bislang letzte Aufeinandertreffen mit einem deutschen Klub gewann der FCB 2020 im Achtelfinale der Europa League gegen Eintracht Frankfurt klar mit 3:0 auswärts und 1:0 zuhause. In der Königsklasse des Schweizer Fußballs rangieren die Rot-Blauen aktuell im oberen Tabellendrittel und präsentieren sich unter Magnin auswärts besonders effektiv: Sie gewannen fünf der letzten sechs Europa-League-Partien in fremden Stadien. Einzig das 1:4 gegen Schachtar Donezk im August 2020 war in diesem Zeitraum ein Ausrutscher.

{ "placeholderType": "MREC" }

Schiedsrichter und Schlüsselakteure im Fokus

Der portugiesische Unparteiische Luís Miguel Branco Godinho leitet die Begegnung im Europa-Park Stadion. Anpfiff ist um 21:00 Uhr, Tickets sind restlos vergriffen. Während Freiburgs Junior Adamu nach seinem Bundesliga-Tor in Bremen auf weitere Startelf-Chancen hofft, setzt Basel auf Stürmerstar Zeki Amdouni, der in den vergangenen beiden Europa-League-Spielzeiten insgesamt sieben Treffer erzielte. Auch das Duell der Standardspezialisten – Grifo auf Freiburger und Fabian Frei auf Basler Seite – könnte eine entscheidende Rolle spielen. Beide Teams reisen ohne größere Verletzungssorgen an und können nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Wird Sport-Club Freiburg gegen FC Basel heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird bei NITRO zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird SCF gegen BAS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei NITRO im TV und bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: Sport-Club Freiburg gegen FC Basel im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Sport-Club Freiburg gegen FC Basel im Liveticker bei SPORT1.