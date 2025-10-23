Europa League: Albtraum-Debüt für jungen deutschen Coach!

Felix Kunkel 23.10.2025 • 20:41 Uhr Der deutsche Trainer Danny Röhl verliert sein Debüt mit den Glasgow Rangers. In der Europa League setzt es eine empfindliche Pleite.

Fehlstart für den ehrgeizigen jungen Coach Danny Röhl! Die Glasgow Rangers kassierten beim Debüt ihres deutschen Cheftrainers in der Europa League eine deutliche 0:3-Niederlage bei Brann Bergen.

Für den schottischen Rekordmeister war es nach dem 0:1 gegen KRC Genk und 1:2 bei Sturm Graz bereits die dritte Pleite in der Ligaphase.

Emil Kornvig (40.), Jacob Sörensen (55.) und Noah Holm (79.) sorgten mit ihren Treffern für den verdienten Erfolg des norwegischen Gastgebers. Der frühere Kölner und Heidenheimer Bard Finne bereitete die ersten beiden Tore vor.

Röhl soll die Rangers aus der Krise führen

Sein Vorgänger musste nach einem völlig missglückten Saisonstart gehen. Schnelle Abhilfe gelang Röhl nicht.

Stattdessen waren die Rangers in der Defensive überaus anfällig, einzig Torwart Jack Butland verhinderte eine höhere Niederlage.

Null Punkte und sechs Gegentore

In der Premiership gewann der Traditionsklub nur eines der ersten acht Spiele. Der Rückstand auf den Tabellenführer Heart of Midlothian beträgt bereits 13 Punkte, der auf den Stadtrivalen Celtic acht.