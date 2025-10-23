Europa League: Albtraum-Debüt für jungen deutschen Coach!

Fehlstart für den ehrgeizigen jungen Coach Danny Röhl! Die Glasgow Rangers kassierten beim Debüt ihres deutschen Cheftrainers in der Europa League eine deutliche 0:3-Niederlage bei Brann Bergen.
Albtraum-Debüt für deutschen Coach
Für den schottischen Rekordmeister war es nach dem 0:1 gegen KRC Genk und 1:2 bei Sturm Graz bereits die dritte Pleite in der Ligaphase.
Emil Kornvig (40.), Jacob Sörensen (55.) und Noah Holm (79.) sorgten mit ihren Treffern für den verdienten Erfolg des norwegischen Gastgebers. Der frühere Kölner und Heidenheimer Bard Finne bereitete die ersten beiden Tore vor.
Röhl soll die Rangers aus der Krise führen
Der 36-jährige Röhl, einst Assistent von Hansi Flick bei Bayern und dem Nationalteam, war erst am Montag als Nachfolger des schottischen Ex-Nationalspielers Russell Martin vorgestellt worden.
Sein Vorgänger musste nach einem völlig missglückten Saisonstart gehen. Schnelle Abhilfe gelang Röhl nicht.
Stattdessen waren die Rangers in der Defensive überaus anfällig, einzig Torwart Jack Butland verhinderte eine höhere Niederlage.
Null Punkte und sechs Gegentore
In der Premiership gewann der Traditionsklub nur eines der ersten acht Spiele. Der Rückstand auf den Tabellenführer Heart of Midlothian beträgt bereits 13 Punkte, der auf den Stadtrivalen Celtic acht.
Mit null Punkten und einem Torverhältnis von 1:6 bei noch fünf ausstehenden Spielen sieht es in der Europa League nicht besser aus.