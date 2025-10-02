Europa League: Dreimal verballert! Kompletter Elfer-Irrsinn

SPORT1 02.10.2025 • 20:46 Uhr Die AS Rom bekommt gegen Lille spät einen Elfmeter - danach spielen sich unglaubliche Szenen ab.

Kompletter Elfer-Irrsinn in Rom! Beim Duell zwischen der AS Rom und OSC Lille in der Europa League haben sich am Donnerstagabend unfassbare Szenen abgespielt.

Die Roma, zu diesem Zeitpunkt mit 0:1 in Rückstand, bekam gegen Lille in der 80. Spielminute nach VAR-Einsatz einen Elfmeter wegen eines Handspiels von Lilles Aissa Mandi zugesprochen - und verballerte vom Punkt gleich dreimal in Folge!

Roma verballert drei Elfer innerhalb weniger Minuten

Wie das geht? Zunächst verschoss der gerade erst eingewechselte Artem Dovbyk für die Roma. Doch Schiedsrichter Erik Lambrechts aus Belgien ließ den Versuch wiederholen, weil sich Keeper Berke Özer zu früh von der Linie gelöst hatte.

Der Ukrainer Dovbyk trat ein weiteres Mal an und vergab kläglich. Wieder parierte Özer - und wieder pfiff der Referee ihn zurück, weil er wieder zu früh im Feld stand.

Für ihre dritte Chance tauschten die Römer dann sogar den Schützen: Matias Soulé übernahm die Verantwortung, aber Özer war ein drittes Mal zur Stelle. Dieses Mal sogar regeltechnisch korrekt.

Am Ende nahmen die Franzosen auch dank dieser verrückten Szenen den Sieg mit nach Hause, denn es blieb beim 1:0 für Lille.

„Roma, was machst du?“

Das Drama ließ die italienische Presse erwartungsgemäß fassungslos zurück. „Roma, was machst du?“, fragte die Gazzetta dello Sport: „Unglaubliche Niederlage. Die Giallorossi hatten in den Schlussminuten drei Chancen zum Ausgleich."

Der Corriere dello Sport ging noch einen Schritt weiter: „Dobvyk und Soulé verraten die Roma: Gegen Lille vergeben sie drei Elfmeter in Folge!“

