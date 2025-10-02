Europa League heute: Basel - Stuttgart LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker

SPORT1 02.10.2025 • 17:45 Uhr Der FC Basel empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß der Europa-League-Begegnung ist um 21:00 Uhr im St. Jakob-Park. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am Donnerstag, 02.10.2025, um 21:00 Uhr der Anpfiff im St. Jakob-Park ertönt, treffen der FC Basel und der VfB Stuttgart erstmals seit der UEFA-Pokal-Saison 1978/79 wieder aufeinander. Damals setzten sich die Schwaben in beiden Partien durch (3:2 auswärts, 4:1 daheim) und zogen in die nächste Runde ein. Nun möchte der VfB das Kunststück in der Europa League wiederholen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ohnehin hat der VfB bislang gute Erfahrungen gegen Schweizer Klubs gemacht. Insgesamt gewannen die Schwaben gegen diese sechs ihrer sieben Europapokalspiele. Im Schnitt erzielte Stuttgart dabei 3,1 Tore pro Partie. Basel dagegen verlor seine letzten beiden Auftritte im internationalen Geschäft.

Europa League: Soe verfolgen Sie Basel - Stuttgart heute LIVE im Free-TV, Livestream, Ticker

TV : RTL

: RTL Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: SPORT1

Basel startete mit einer Pleite gegen den SC Freiburg in die Europa-League-Ligaphase und könnte erstmals seit der CL-Saison 2010/11 die ersten beiden Hauptrundenspiele auf europäischer Ebene verlieren.

Auf der Gegenseite reist Stuttgart mit Rückenwind an: Nach dem 2:1 gegen Celta Vigo winken den Schwaben erstmals seit 2010/11 wieder zwei Auftaktsiege in einer Europapokalsaison.

{ "placeholderType": "MREC" }

Stuttgart wusste gegen das spanische Team sowohl spielerisch als auch im Pressing zu überzeugen. Unter anderem brachte das Team von Sebastian Hoeneß 13 hohe Ballgewinne und sechs Angriffe mit mindestens zehn Pässen sowie Abschluss zustande – beides Spitzenwerte im Wettbewerb.

Europa League: Besonderes Spiel für Ex-VfB-Star

Möglicherweise wird die Partie auch auf der Trainerposition entschieden. Basel-Coach Ludovic Magnin, der als aktiver Profi 102-mal für die Stuttgarter auf dem Platz stand, trifft auf Sebastian Hoeneß, der den VfB seit 2023 betreut.

Im Blickpunkt steht zudem Stuttgarts Keeper Alexander Nübel, der sich zu Beginn der Saison die eine oder andere Schwäche geleistet hat, jedoch inzwischen zu alter Stärke zurückgefunden hat.

Der 28-Jährige, der noch bis Saisonende ausgeliehen ist, gewann mit den Schwaben 2025 den DFB-Pokal und debütierte 2024 im DFB-Team. Seine Leistungen könnten auch mit Blick auf die WM 2026 relevant sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Geleitet wird die Begegnung von Davide Massa aus Italien.

Rummenigge löst Woltemade-Wirbel aus

Neben dem Geschehen auf dem Platz sorgen in Stuttgart derzeit zwei Themen für Gesprächsstoff: Vorstandsvorsitzender Alexander Wehrle versah Karl-Heinz Rummenigges „Idioten“-Kommentar zur 90-Millionen-Ablöse von Ex-VfB-Stürmer Nick Woltemade für Newcastle mit einem süffisanten Dank für „Glückwünsche aus München“.

Zudem wechselt Marketingvorstand Rouven Kasper zum 01.01.2026 zum FC Bayern, was beide Klubs Anfang der Woche bestätigten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Davon sollte sich das Team aber im Normalfall nicht ablenken lassen.

Wird FC Basel gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird BAS gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: FC Basel gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Basel gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1.

{ "placeholderType": "MREC" }