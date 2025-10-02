Europa League heute: Bologna - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.10.2025 • 15:45 Uhr Der SC Freiburg gastiert im Rahmen der Europa League beim FC Bologna. Die Partie steigt um 18:45 Uhr im Renato Dall’Ara. SPORT1 zeigt, wo Sie das Match im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Premiere in der Europa League! Zum ersten Mal überhaupt stehen sich der FC Bologna und der Sport-Club Freiburg heute in einem internationalen Wettbewerb gegenüber. Der Anstoß der Partie im Stadio Renato Dall’Ara erfolgt am Donnerstag, 2. Oktober 2025, um 18:45 Uhr.

Schiedsrichter Nenad Minakovic aus Serbien wird das Match zwischen dem Serie-A-Klub und dem Bundesliga-Vertreter leiten.

Europa League: So verfolgen Sie Bologna - Freiburg heute LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: SPORT1

Bologna verlor lediglich zwei seiner bislang 31 Heimauftritte in europäischen Hauptwettbewerben (17 Siege, zwölf Remis) – beide Niederlagen datieren allerdings aus den letzten drei Spielen im eigenen Stadion.

Dennoch kann Bologna mit einem positiven Gefühl ins Duell mit dem deutschen Klub gehen. Vor gut einem Jahr bezwangen die Norditaliener schließlich Borussia Dortmund in der Champions League mit 2:1.

Coach Vicenzo Italiano kann sich dabei auf eine Mannschaft stützen, die in der vergangenen Saison mit diszipliniertem Positionsspiel überzeugte.

Freiburg muss Auswärtsschwäche beilegen

Der SC Freiburg blieb in den letzten drei Europa-League-Auswärtsspielen ohne Torerfolg und kassierte dabei sieben Gegentreffer (ein Unentschieden, zwei Niederlagen). Gleichwohl gewannen die Breisgauer seit Beginn der Saison 2022/23 neun ihrer 13 Partien in der Gruppen- beziehungsweise Ligaphase.

Trainer Julian Schuster forderte nach dem jüngsten 1:1 in der Bundesliga gegen Hoffenheim „mehr Ballbesitzphasen“ und „eigene Akzente“. Das Remis verwehrte dem Sport-Club den erhofften Rückenwind, personell fehlten damals unter anderem Philipp Lienhart und der gesperrte Johan Manzambi.

Freiburg musste zuletzt den vorzeitigen Ausfall von Lukas Kübler verkraften, der gegen Hoffenheim verletzt vom Feld ging. Dafür konnte Noah Atubolu seine starke Form zwischen den Pfosten untermauern.

Auf Bolognas Seite kann Italiano nahezu auf seine bewährte Stammelf bauen. Insbesondere auf die schnellen Flügelspieler gilt es bei Gegenzügen zu achten.

Freiburg noch ohne Sieg gegen Serie-A-Klub

Historisch wirkt die Bilanz gegen italienische Gegner für Freiburg wenig ermutigend: Beide bisherigen Duelle – das Achtelfinale 2022/23 gegen Juventus – gingen verloren.

Bologna hingegen dürfte auf seine Heimstärke setzen, um die Statistik von nur zwei Niederlagen in 31 Europapokalpartien im Dall’Ara weiter auszubauen.

Wird FC Bologna gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel kann nicht im Free-TV geschaut werden.

Europa League heute: Wo wird BOL gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: FC Bologna gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Bologna gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1.

