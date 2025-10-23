Europa League heute: Fenerbahçe - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 23.10.2025 • 15:45 Uhr Fenerbahçe Istanbul empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 18:45 Uhr im Chobani Stadyumu. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Erstmals in ihrer Vereinsgeschichte stehen sich Fenerbahçe Istanbul und der VfB Stuttgart heute Abend in der Europa League gegenüber.

Anstoß im Chobani Stadyumu ist am Donnerstag, 23. Oktober 2025, um 18:45 Uhr. Auf der Trainerbank der Gastgeber sitzt seit diesem Sommer Domenico Tedesco, während die Schwaben von Sebastian Hoeneß betreut werden. Geleitet wird die Partie vom dänischen Unparteiischen Jakob Kehlet.

Fenerbahçe - Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

Für Fenerbahçe ist das Aufeinandertreffen eine Chance, die bislang magere Bilanz gegen Bundesligisten aufzubessern: In 13 Pflichtspielen auf europäischer Bühne sprang für die Istanbuler lediglich ein Sieg heraus (vier Remis, acht Niederlagen) – 2012/13 bei Borussia Mönchengladbach (4:2).

Hoffnungsträger ist Talisca, der am 2. Spieltag gegen OGC Nizza das 1:0 auflegte und in seinen letzten fünf Europa-League-Startelfeinsätzen an sechs Toren direkt beteiligt war (zwei Treffer, vier Assists).

Stuttgarts Erfolgswelle als Rückenwind

Der VfB Stuttgart reist mit reichlich Selbstvertrauen an den Bosporus. In der Bundesliga feierte das Team zuletzt vier Siege in Serie, gekrönt durch das souveräne 3:0 in Wolfsburg, das beim VfL für blanke Nerven sorgte. Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sprach von „maximaler Dominanz“ und einer der besten Saisonleistungen.

Dieser Lauf fällt genau in die intensiven Wochen mit Liga, DFB-Pokal und Europa League – zugleich ist es Stuttgarts erstes Pflichtspiel überhaupt gegen einen türkischen Klub.

Schlüsselspieler und Zahlen vor dem Anpfiff

Während der VfB in seinen letzten zwölf Europapokalpartien nur einmal ohne Gegentor blieb, führt Mittelfeldmotor Angelo Stiller in dieser Europa-League-Saison gleich drei Wertungen an: Kein Spieler war an mehr Spielzügen beteiligt, die in einem Abschluss endeten (22), startete häufiger solche Sequenzen (8) oder gab mehr Torschussvorlagen (10). Auf der Gegenseite will Fenerbahçe die Qualitäten von Talisca in Szene setzen und zugleich die eigene Defensive stabilisieren, um der bislang durchwachsenen Bilanz gegen deutsche Gegner ein neues Kapitel hinzuzufügen.

