Europa League heute: Freiburg - Utrecht LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am Donnerstagabend (Anstoß 21:00 Uhr) empfängt der Sport-Club Freiburg den FC Utrecht im Europa-Park Stadion. Die Breisgauer haben ihre letzten fünf Heimspiele in der UEFA Europa League allesamt gewonnen, dabei 16 Treffer erzielt und dreimal zu Null gespielt – zuletzt im Oktober 2023 gegen West Ham United.

Gegen niederländische Teams gab es in Freiburg bislang erst einen Doppelvergleich: 2001/02 unterlag man Feyenoord denkbar knapp mit 2:3 nach Hin- und Rückspiel. Unter Cheftrainer Julian Schuster geht der SCF nun mit der Empfehlung von sieben Pflichtspielen ohne Niederlage in Folge in dieses erste Duell der Vereinsgeschichte mit Utrecht.

Für den FC Utrecht, trainiert von Ron Jans, ist das Gastspiel im Schwarzwald das erste Aufeinandertreffen mit einem deutschen Klub seit der spektakulären 3:6-Pleite gegen den Hamburger SV im UEFA-Pokal 1981. Seither blieb der niederländische Klub in 13 Europapokalpartien ohne Sieg (fünf Remis, acht Niederlagen).

Gelingt auch in Freiburg kein Dreier, würde Utrecht den Negativrekord der PSV Eindhoven (14 Spiele ohne Sieg zwischen 2016 und 2018) einstellen. Ein Hoffnungsträger ist Routinier Nick Viergever: Der Abwehrchef steht vor seinem 50. Einsatz in der Europa League und könnte als zweiter Niederländer nach Jeremain Lens diese Marke erreichen.

Grifo glänzt, Streich sorgt für Überraschungsbesuch

Freiburgs Offensivmotor Vincenzo Grifo reist mit Rückenwind in den europäischen Abend: Gegen Eintracht Frankfurt erzielte er am vergangenen Bundesliga-Wochenende per direkt verwandeltem Freistoß den späten 2:2-Ausgleich – sein „Geistesblitz“ verlängerte die ungeschlagene Serie des SCF.

Beobachtet wurde die Partie von Christian Streich, der sich nach seinem Amtsende im Juni 2024 eigentlich rar machen wollte, nun aber erstmals im Europa-Park Stadion auftauchte.

Julian Schuster setzt auch international auf bewährte Abläufe: Noah Atubolu überzeugte zuletzt mit einer Fangquote von 88 Prozent, während Derry Scherhant und Roland Sallai die Außenbahnen beleben könnten. Personelle Ausfälle wurden vor dem Anpfiff nicht vermeldet.

Rohit Saggi leitet Premiere beider Teams – Anstoß um 21:00 Uhr

Erstmals überhaupt treffen Freiburg und Utrecht in einem europäischen Wettbewerb aufeinander, geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Rohit Saggi. Die Breisgauer rechnen mit einem ausverkauften Haus und 34.700 Zuschauern, die nach den jüngsten Heimerfolgen in der Europa League auf weitere Torspektakel hoffen dürfen. Utrecht will indes seine Auswärtsbilanz in Europa aufpolieren und sich nicht dem Negativtrend beugen. Für beide Trainer bietet sich die Chance, wichtige Punkte im Kampf um das Weiterkommen zu sammeln und zugleich ein Stück Vereinsgeschichte zu schreiben.

