Julius Schamburg 23.10.2025 • 19:47 Uhr Angelo Stiller verursacht in der Europa League einen folgenschweren Elfmeter. Der Kommentator sieht darin sogar einen „übermotivierten Aussetzer“ des Nationalspielers.

Nationalspieler Angelo Stiller hat dem VfB Stuttgart einen Bärendienst erwiesen und in der Europa League einen Elfmeter verursacht, der am Ende entscheidend für die 0:1-Niederlage des Bundesligisten war.

Bei einer Ecke von Fenerbahce zog Stiller kräftig am Trikot von Gegenspieler Milan Skriniar und brachte den Kapitän der Gastgeber damit zu Fall (31.).

Der dänische Schiedsrichter Jakob Kehlet zögerte nicht lange und zeigte direkt auf den Punkt. Stiller sah für sein Foul die Gelbe Karte.

Stiller? „Nicht das Verhalten eines Klassespielers“

„Das ist nicht das Verhalten eines Klassespielers“, sagte Kommentator Klaus Veltman in der Konferenz bei RTL+: „In der Szene war es ein übermotivierter Aussetzer.“

Kerem Aktürkoglu verwandelte eiskalt ins rechte untere Eck - VfB-Keeper Alexander Nübel war nach links gesprungen (34.).

Nach dem Patzer von Stiller ging der VfB mit einem 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause.

Europa League: Stiller wieder im Fokus

In der 62. Minute stand Stiller dann erneut im Mittelpunkt. Kehlet hatte zunächst auf Elfmeter für Stuttgart entschieden, nachdem Stiller in Feners Strafraum zu Boden gegangen war.

Nach VAR-Eingriff und Ansicht der Bilder revidierte der Schiedsrichter seine Entscheidung allerdings, weil er kein Foulspiel von Edson Álvarez ausgemacht hatte. Stiller und der VfB protestierten vehement.

„Extreme Interpretationssache. Es gibt genauso viele Argumente, hier Foulspiel zu unterstellen“, sagte Veltman.