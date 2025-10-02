Matthäus wird nach Patzer deutlich: "Ein geschenktes Tor vom VfB"

Julius Schamburg 02.10.2025 • 22:49 Uhr Der VfB patzt im Kollektiv und gerät gegen Basel früh in Rückstand. Dabei wird Alexander Nübel auch noch getunnelt.

Der VfB Stuttgart ist beim Europa-League-Duell mit dem FC Basel (JETZT im LIVETICKER) nach einer Serie von Fehlern früh mit 0:1 in Rückstand geraten.

Zunächst verlor Nationalspieler Angelo Stiller in der eigenen Hälfte den Ball. In der Folge war der VfB kurz davor, sich den Ball wieder zurückzuholen, doch Lorenz Assignon spielte mit dem ersten Kontakt einen katastrophalen Fehlpass genau in den Lauf von Albian Ajeti.

Europa League: Nübel wird getunnelt

Der Stürmer des FC Basel nahm die Einladung dankend an und tunnelte VfB-Keeper Alexander Nübel zur 1:0-Führung für den Gastgeber (3.). Ramon Hendriks versuchte noch vergeblich Ajeti zu stoppen und ging dabei zu Boden.

„Ein geschenktes Tor vom VfB“, resümierte RTL-Experte Lothar Matthäus: „Das frühe 1:0 mit großer Beihilfe der Stuttgarter.“

Matthäus wird bei Demirovic deutlich

In der 36. Minute hatten die Stuttgarter die große Möglichkeit zum Ausgleich. Doch Ermedin Demirovic scheiterte vom Elfmeterpunkt an Basels Schlussmann Marwin Hitz. „Demirovic schaut nur auf den Ball, schaut gar nicht auf den Torhüter“, sagte Matthäus zum verschossenen Elfmeter.