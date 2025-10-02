Matthäus wird nach Patzer deutlich: "Ein geschenktes Tor vom VfB"

Der VfB Stuttgart ist beim Europa-League-Duell mit dem FC Basel (JETZT im LIVETICKER) nach einer Serie von Fehlern früh mit 0:1 in Rückstand geraten.
Matthäus kritisiert VfB-Stürmer
Zunächst verlor Nationalspieler Angelo Stiller in der eigenen Hälfte den Ball. In der Folge war der VfB kurz davor, sich den Ball wieder zurückzuholen, doch Lorenz Assignon spielte mit dem ersten Kontakt einen katastrophalen Fehlpass genau in den Lauf von Albian Ajeti.
Europa League: Nübel wird getunnelt
Der Stürmer des FC Basel nahm die Einladung dankend an und tunnelte VfB-Keeper Alexander Nübel zur 1:0-Führung für den Gastgeber (3.). Ramon Hendriks versuchte noch vergeblich Ajeti zu stoppen und ging dabei zu Boden.
„Ein geschenktes Tor vom VfB“, resümierte RTL-Experte Lothar Matthäus: „Das frühe 1:0 mit großer Beihilfe der Stuttgarter.“
Matthäus wird bei Demirovic deutlich
In der 36. Minute hatten die Stuttgarter die große Möglichkeit zum Ausgleich. Doch Ermedin Demirovic scheiterte vom Elfmeterpunkt an Basels Schlussmann Marwin Hitz. „Demirovic schaut nur auf den Ball, schaut gar nicht auf den Torhüter“, sagte Matthäus zum verschossenen Elfmeter.
Nach Wiederanpfiff vergab Demirovic eine weitere aussichtsreiche Gelegenheit (56.). „Er trifft die falschen Entscheidungen heute, nicht nur beim Elfmeter, beim Kopfball und hier auch. Die Überzeugung fehlt“, wurde Matthäus deutlich.