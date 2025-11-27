Newsticker
Europa League>

Europa League: Ex-BVB-Star blutet nach Becherwurf

Donyell Malen ist in der Europa League gegen Bern der Mann des Spiels. Neben einem Doppelpack steht er allerdings auch wegen Becherwürfen und einer blutenden Wunde im Mittelpunkt.
Donyell Malen wurde mit Bechern beworfen
© IMAGO/Sportimage
Johannes Behm
Donyell Malen hat gegen die Young Boys Bern mit einem Doppelpack in der Europa League überzeugt - und dabei einer blutenden Wunde am Kopf getrotzt, die ihm die Schweizer Fans durch geworfene Gegenstände zugefügt hatten.

In der 27. Minute sorgte der ehemalige Dortmunder - heute in Diensten von Aston Villa - mit seinem Kopfball zum 1:0 für die Führung seiner Mannschaft - jubelte danach aber folgenreich vor dem Gästeblock der mitgereisten Bern-Fans. Es flogen mehrere Gegenstände, darunter auch Becher, in Richtung des Niederländers, der sofort in Deckung ging und trotzdem getroffen wurde.

Auf dem Kopf war bei Malen eine blutende Wunde sowie eine Beule zu erkennen, er selbst machte daraus aber keine große Sache und spielte weiter. In der 42. Minute traf dann ausgerechnet Malen erneut und wieder flogen Gegenstände aus dem Gästeblock des Villa Parks aufs Feld.

Fan von Ordnern abgeführt

Das Spiel wurde daraufhin für mehrere Minuten unterbrochen. Schiedsrichter Georgi Kabakov besprach sich mit den beiden Trainern Unai Emery und Gerardo Seoane und pfiff nach knapp fünf Minuten Unterbrechung wieder an.

Auf einem Video ist zudem zu erkennen, dass mehrere Ordner eine Person aus dem Gästeblock abführen. Nach Malens Auswechslung in der 60. Minute kassierte Aston Villa noch den Anschlusstreffer (90.). Aston Villa siegte mit 2:1.

