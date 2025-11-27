Europa League heute: Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart LIVE im Free-TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 27.11.2025 • 18:00 Uhr Go Ahead Eagles empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im De Adelaarshorst. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am Donnerstag, den 27. November 2025, um 21:00 Uhr der Anpfiff im De Adelaarshorst ertönt, schreibt die Europa League gleich mehrfach Geschichte: Go Ahead Eagles und der VfB Stuttgart standen sich in einem Pflichtspiel noch nie gegenüber, und für den Klub aus Deventer ist es überhaupt das erste Aufeinandertreffen mit einem deutschen Gegner im europäischen Wettbewerb.

Stuttgart wagt seinerseits das erste Gastspiel in den Niederlanden seit der 0:1-Niederlage beim SC Heerenveen im UEFA-Pokal 2004 – eine Erinnerung, die Trainer Sebastian Hoeneß und sein Team gern tilgen möchten. Schiedsrichter der Partie ist Mohammed Al Hakim aus Schweden.

Europa League: So verfolgen Sie Go Ahead Eagles - Stuttgart heute LIVE

TV : RTL

: RTL Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: SPORT1

Trainer Melvin Boel weiß um die besondere Herausforderung für seine Defensive: In der laufenden Europa-League-Saison haben nur die Rumänen von FCSB mehr Schüsse auf ihr Tor zugelassen (32) als die Go Ahead Eagles (30). Dass der Eredivisie-Vertreter dennoch konkurrenzfähig blieb, verdankt er vor allem Torhüter Jari De Busser. Mit 25 Paraden führt der Belgier das Ranking aller Keeper im Wettbewerb an und dürfte auch gegen den VfB reichlich gefordert werden. Die Kompaktheit vor De Busser wird ein zentraler Faktor, um das Heimrecht im Hexenkessel De Adelaarshorst zu nutzen.

Offensivdrang ohne Ertrag: Stuttgarter Auswärtsflaute hält an

Der VfB Stuttgart reist mit einer auffälligen Diskrepanz zwischen Chancenmenge und Trefferquote nach Deventer. In den beiden bisherigen Auswärtsspielen der Europa League feuerten die Schwaben 41 Schüsse ab, erzielten jedoch kein Tor – nur Ludogorets Razgrad (50) und der FC Porto (44) kamen auf noch mehr Versuche in der Fremde. Hoffnungsträger im Spielaufbau ist Mittelfeldregisseur Angelo Stiller: Mit 270 erfolgreichen Pässen liegt er europaweit auf Platz sechs, 99 davon kamen im letzten Drittel an – 25 mehr als bei jedem anderen Akteur dieses Wettbewerbsjahrgangs. Das Problem bleibt die Effizienz im Abschluss.

Nübel-Zukunft offen: Torwartfrage begleitet den VfB

Neben der sportlichen Bilanz reist auch ein Thema aus der Bundesliga mit nach Deventer: Die Zukunft von Alexander Nübel. Der 29-Jährige ist unter Sebastian Hoeneß die „absolut unbestrittene Nummer eins“, wie Sportvorstand Fabian Wohlgemuth betonte, doch ob er nach Saisonende zum FC Bayern München zurückkehrt, ist weiterhin ungeklärt. Ein mögliches Festhalten an Nübel gestaltet sich angesichts seines kolportierten Jahresgehalts von elf Millionen Euro schwierig, zumal mit Dennis Seimen bereits ein Nachfolger in den Startlöchern steht. Beim Auftritt gegen die Go Ahead Eagles soll Nübel seine Stellung im VfB-Tor erneut untermauern – und vielleicht auch Werbung in eigener Sache betreiben.

Wird Go Ahead Eagles gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird GAE gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: Go Ahead Eagles gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Go Ahead Eagles gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1.