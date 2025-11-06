Europa League heute: Nizza - Freiburg LIVE im Free-TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 06.11.2025 • 15:45 Uhr Der SC Freiburg gastiert in der Europa League bei OGC Nizza. Der Anstoß im Allianz Riviera erfolgt um 18:45. SPORT1 verrät, wo Sie das Spiel heute im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Donnerstagabend empfängt Ligue-1-Klub OGC Nizza den SC Freiburg im Rahmen der Europa League (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER). Die beiden Klubs treffen zum ersten Mal überhaupt in einem Pflichtspiel aufeinander. Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Anastasios Sidiropoulos aus Griechenland.

Während die Gastgeber um Trainer Franck Haise nach drei 1:2-Niederlagen in den bisherigen Europa-League-Partien auf den ersten Punkt warten, reist Freiburg mit einer bemerkenswerten Bilanz nach Südfrankreich.

In vier Europapokal-Duellen mit Teams aus der Ligue 1 blieb der Bundesligist ungeschlagen (drei Siege, ein Remis). Zudem stehen die Breisgauer mit sieben Zählern aus drei Spielen und Rang sechs in der aktuellen Europa-League-Tabelle gut da. Nizza seinerseits hat seit November 1973 kein Europapokalspiel mehr gegen eine deutsche Mannschaft gewonnen und sechs der neun Duelle verloren.

Nizza - Freiburg: Europa League heute live im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL Nitro

: RTL Nitro Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: SPORT1

Der Traditionsklub von der Mittelmeerküste geht mit einer lang anhaltenden Durststrecke in den Abend: In den letzten 13 Pflichtauftritten auf internationaler Bühne blieb OGC Nizza sieglos (vier Remis, neun Niederlagen). In der Ligue 1 schwächelt der Tabellen-Vierte der Vorsaison ebenfalls und belegt derzeit einen wenig zufriedenstellenden achten Platz. Neben einer mäßigen Chancenverwertung sind auch 16 Gegentore aus elf Partien nicht zufriedenstellend.

Trainer Franck Haise muss seine Mannschaft daher defensiv stabilisieren, ohne dabei das kreative Offensivspiel um Terem Moffi und Mohamed-Ali Cho zu vernachlässigen.

Europa League heute live: Grifo jagt Gregoritsch-Rekord

Unter dem neuen Chefcoach Julian Schuster hat der SC Freiburg in der Europa League nur zwei der letzten elf Partien verloren (7 Siege, zwei Remis) und bleibt besonders dank seiner Heimstärke im Soll. Auswärts ließ die Elf jedoch beide Niederlagen zu, weshalb die Partie in Nizza einen Charaktertest darstellt.

Besonderes Augenmerk gilt Vincenzo Grifo: Mit sieben Europa-League-Toren liegt der Offensivmann nur einen Treffer hinter Vereinsrekordhalter Michael Gregoritsch. Das jüngste Tor erzielte Grifo beim 2:0 gegen Utrecht am 3. Spieltag.

Die Negativ-Serie des Gegners und die Freiburger Historie gegen französische Klubs (keine Niederlage) liefern positive Voraussetzungen.

Wird Nizza - Freiburg heute live im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL Nitro zu sehen sein.

Europa League heute live: Wo wird Nizza gegen Freiburg im Livestream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden. Um den Stream zu empfangen, ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Europa League: OGC Nizza gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: OGC Nizza gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1.