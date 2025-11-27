Europa League heute: Pilsen - Freiburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 27.11.2025 • 15:45 Uhr Viktoria Pilsen empfängt heute den Sport-Club Freiburg. Der Anstoß ist um 18:45 Uhr in der Doosan Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Donnerstag, 27. November 2025, empfängt Viktoria Pilsen den Sport-Club Freiburg um 18:45 Uhr in der Doosan Arena. Die Partie der UEFA Europa League wird vom dänischen Schiedsrichter Morten Krogh geleitet.

Auf der Trainerbank der Gastgeber steht seit dieser Saison Martin Hysky, während beim SC Freiburg Julian Schuster die sportliche Verantwortung trägt.

Europa League: So verfolgen Sie Pilsen - Freiburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

Livestream : RTL+

Liveticker: SPORT1

Die Tschechen treffen erstmals überhaupt auf den SC Freiburg, haben jedoch in der Europapokal-Historie gegen Klubs aus Deutschland noch nie gewonnen: In neun Pflichtspielen gab es für Pilsen zwei Unentschieden und sieben Niederlagen. Dieses Duell bietet den Westböhmen somit die Gelegenheit, ihre Negativserie gegen Bundesliga-Vertreter zu beenden und ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Heimstarke Bilanz: Pilsen bleibt in der laufenden Gruppenphase ohne Niederlage

In der aktuellen Europa-League-Saison präsentiert sich Viktoria Pilsen äußerst stabil. Vier Spiele, zwei Siege, zwei Remis – so lautet die Zwischenbilanz der Hysky-Elf. Insgesamt verlor Pilsen nur zwei seiner vergangenen 18 Gruppenspiele auf europäischer Bühne (elf Siege, fünf Remis), was die Rolle der Westböhmen als schwer zu bezwingende Heimmannschaft untermauert.

Freiburgs Auswärtsfreude und Grifos Torserie als Pluspunkte

Der SC Freiburg reist mit einer beachtlichen Ausbeute von zehn Punkten aus den ersten vier Gruppenspielen an und liegt damit ligaweit nur hinter dem FC Midtjylland (zwölf Zähler). Seit Oktober 2023 gewann das Team aus dem Breisgau acht seiner letzten zwölf Europa-League-Partien. Zudem befindet sich Vincenzo Grifo in Top-Form: Der Offensivspieler traf in jedem seiner letzten beiden Auftritte im Wettbewerb und markierte fünf Tore in den jüngsten sieben Auswärtsspielen auf europäischer Ebene.

Wird Viktoria Pilsen gegen Sport-Club Freiburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

Europa League heute: Wo wird PLZ gegen SCF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: Viktoria Pilsen gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Viktoria Pilsen gegen Sport-Club Freiburg im Liveticker bei SPORT1.