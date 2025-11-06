Europa League heute: VfB Stuttgart - Feyenoord LIVE im Free-TV, Stream & Liveticker

SPORT1 06.11.2025 • 18:00 Uhr Der VfB Stuttgart empfängt heute Feyenoord Rotterdam. Der Anstoß in der MHP Arena ist um 21:00 Uhr. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel heute im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfB Stuttgart trifft heute in der Europa League auf Feyenoord Rotterdam (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Die beiden Teams werden sich zum fünften Mal in einem europäischen Wettbewerb begegnen. Beim bislang letzten K.-o.-Duell der beiden Klubs im UEFA-Pokal 2000/01 setzten sich die Schwaben nach Hin- und Rückspiel mit 4:3 durch – ein Resultat, das in Stuttgart noch immer in bester Erinnerung ist.

Schiedsrichter der Europa-League-Partie ist der rumänische Unparteiische Horatiu Fesnic.

Europa League heute live: VfB Stuttgart - Feyenoord im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL

: RTL Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: SPORT1

Der VfB Stuttgart ist mit einem 2:1-Sieg gegen Celta Vigo gut in die Europa-League-Saison gestartet, fing sich im Anschluss aber zwei Niederlagen beim FC Basel und Fenerbahce Istanbul ein. Folgerichtig steht der Bundesligist am vierten Spieltag der Ligaphase schon etwas unter Druck.

Feyenoord reist indes mit einer starken Bilanz gegen Bundesligisten an: Fünf der letzten sechs Pflichtspiele gegen deutsche Teams wurden gewonnen, zuletzt sorgte ein 3:0-Erfolg gegen den FC Bayern München in der Champions League im Januar 2025 für Aufsehen.

In der laufenden Runde läuft es aber für den niederländischen Klub auch nicht so ganz rund. Wie der VfB steht Feyenoord bei drei Punkten aus drei Spielen.

Europa League heute live: Pressing-Statistiken versprechen intensives Duell

Beide Teams gehören in dieser Europa-League-Saison zu den Königen des hohen Anlaufens: Feyenoord führt die Wertung mit 36 hohen Ballgewinnen und zwölf daraus resultierenden Abschlüssen an, Stuttgart folgt dicht dahinter mit 31 Ballgewinnen.

Im Mittelfeld steht besonders Angelo Stiller im Blickpunkt. Der Regisseur des VfB lieferte in der Europa League bereits zehn Torschussvorlagen – ligaweit nur von Nottingham Forests Elliot Anderson übertroffen. Zudem eroberte er 23-mal den Ball, hinter Freiburgs Johan Manzambi (25) die zweitbeste Marke des Wettbewerbs.

VfB empfängt Rotterdam: Alexander Nübel im Rampenlicht

Nach dem bitteren 1:3 in Leipzig, bei dem Alexander Nübel mit einem späten Dribbling-Fehler den Deckel auf die Niederlage machte, steht der Torhüter im Rampenlicht. Nübel übernahm die Verantwortung, während Coach Sebastian Hoeneß ihm demonstrativ den Rücken stärkte und seine zuvor „überragende Leistung“ betonte.

Gegen Feyenoord könnte der Schlussmann nun Wiedergutmachung betreiben und vor der Länderspielpause ein wichtiges Zeichen setzen.

Auf der Gegenseite will Robin van Persie die Pressingstärke seiner Mannschaft nutzen, um die Schwaben vor Probleme zu stellen. Die Voraussetzungen für ein intensives Kräftemessen sind somit gesetzt, wenn Horatiu Fesnic das Duell freigibt.

Europa League: Wird VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live und kostenlos auf RTL zu sehen sein.

Europa League heute live: Wo wird VfB Stuttgart gegen Rotterdam im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden. Hierzu ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Europa League: VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam im Liveticker bei SPORT1.