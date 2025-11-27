Polizei-Gewalt? Eklat um Stuttgart-Fans

Der VfB Stuttgart muss am Donnerstagabend beim Auswärtsspiel in der Europa League gegen die Go Ahead Eagles (21 Uhr LIVETICKER) wohl ohne die organisierte Fanszene auskommen.
Polizeigewalt? VfB ohne Fans
Laut einem Bericht der Stuttgarter Nachrichten befindet sich ein Großteil der Fans nach einer Auseinandersetzung mit der niederländischen Polizei bereits wieder auf dem Rückweg.
Auch Vermittlungsversuche der VfB-Spitze seien gescheitert. Auslöser soll ein Gerangel bei einer Personenkontrolle von zwei Fan-Bussen am Treffpunkt vor den Toren der niederländischen Stadt Deventer sein.
In den sozialen Medien sind zahlreiche Videos im Umlauf, auf denen niederländische Polizisten Schlagstöcke einsetzen. Wie es dazu kam, ist unklar.
Bürgermeister schaltet sich wohl ein
In der Folge soll sich dem Bericht zufolge der Bürgermeister von Deventer höchstpersönlich eingeschaltet haben, um für alle Insassen der Busse mit weiteren Teilen der Fan-Szene ein Betretungsverbot für das Stadtgebiet zu erwirken.
Deswegen wurden die noch außerhalb der Stadt wartenden Busse wohl per Polizeieskorte über die Grenze nach Deutschland gebracht.
Die VfB-Führungsriege um Alexander Wehrle und Rouven Kasper soll noch versucht haben, zu vermitteln - allerdings ohne Erfolg. Die Fans der aktiven Szene sollen sich deshalb für eine Rückreise entschieden haben.