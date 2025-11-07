Randale und Feuer: Fan-Ausschreitungen bei VfB-Spiel

SPORT1 07.11.2025 • 08:07 Uhr Beim Gastspiel in Stuttgart fallen Anhänger von Feyenoord Rotterdam mehrmals negativ auf. Im Stadion wird ein Zaun durchbrochen, die Polizei verhindert ein Aufeinandertreffen der Fanlager.

Am Donnerstagabend ist es kurz vor dem Anstoß des Europa-League-Spiels des VfB Stuttgart gegen Feyenoord Rotterdam (2:0) zu Ausschreitungen auf der Tribüne gekommen. Wie die Stuttgarter Polizei mitteilte, wurde der Zaun im Gästebereich an mehreren Stellen durchbrochen.

Nach eigenen Angaben verhinderten die Behörden in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst ein direktes Aufeinandertreffen der VfB- und Rotterdam-Fans. Außerdem sollen Anhänger des niederländischen Klubs Fan-Utensilien der Stuttgarter abgebrannt haben.

Laut der Polizei hatten die mitgereisten Feyenoord-Fans bereits im Vorfeld der Partie randaliert. So sollen in Bussen mehrere Scheiben zu Bruch gegangen und die Deckenverkleidung heruntergerissen worden sein.

Fanmarsch mit Pyrotechnik löst Feuer aus

Bei einem Fanmarsch zum Stadion wurde zudem Pyrotechnik gezündet, wobei sich nach Polizeiangaben die Böschung eines Bahndamms entzündete. Zur Kontrolle des Feuers wurde ein Wasserwerfer eingesetzt, die Feuerwehr löschte es dann vollständig.

Insgesamt sollen mehr als hundert Rotterdam-Fans kontrolliert und 16 Personen festgenommen worden sein.