Europa League: Blut-Rot in Freiburg

Niklas Senger 11.12.2025 • 23:05 Uhr Freiburgs Maximilian Eggestein bekommt in der Europa League einen Ellenbogen ins Gesicht. Der 29-Jährige geht blutend zu Boden.

Freiburgs Maximilian Eggestein ist beim Sieg in der Europa League gegen RB Salzburg (1:0) blutend zu Boden gegangen.

Bei einem Luftzweikampf wurde der 29-Jährige mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen, ging mit stark blutender Nase zu Boden (35.).

Schiedsrichter Elchin Masiyev bewertete das Einsteigen von Salzburg-Stürmer Petar Ratkov zunächst nur mit einer Gelben Karte.

Eggestein im Glück

Allerdings schaltete sich der VAR aufgrund der hohen Intensität der Szene unmittelbar ein und bat den Unparteiischen zum Monitor. Nach Anschauung der Bilder wertete dieser die Aktion als Tätlichkeit und bestrafte Ratkov mit Rot (37.).

Eggestein zog sich beim rustikalen Einsteigen seines Gegenspielers indes keine ernsthafte Verletzung zu. Nach einer mehrminütigen Behandlungsunterbrechung konnte die Blutung gestoppt werden und der Freiburg-Star anschließend weitermachen.

„Ein bisschen Druck ist drauf“, sagte Eggestein nach dem Spiel bei RTL. „Aber mit dem Sieg lässt sich das verkraften.“