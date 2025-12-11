Europa League heute: Freiburg - Salzburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 11.12.2025 • 18:00 Uhr Der Sport-Club Freiburg empfängt heute den FC Salzburg. Der Anstoß ist um 21:00 Uhr im Europa-Park Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der Sport-Club Freiburg am Donnerstag, 11. Dezember 2025, um 21:00 Uhr den FC Red Bull Salzburg im Europa-Park Stadion empfängt, schreiben beide Klubs ein neues Kapitel ihrer Europacup-Historie: Noch nie zuvor standen sich die Breisgauer und die Mozartstädter in einem internationalen Pflichtspiel gegenüber.

Für Freiburg ist es zudem das allererste Duell mit einem Team aus Österreich. An der Seitenlinie stehen Julian Schuster für den Sport-Club und Thomas Letsch für Salzburg, geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Elchin Masiyev.

Freiburg - Salzburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL Nitro

: RTL Nitro Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: SPORT1

Die Gastgeber gehen mit einer beeindruckenden Serie in das letzte Gruppenspiel: Sechs Heimsiege in Folge stehen für den SC Freiburg in der Europa League zu Buche. Innerhalb des aktuellen Wettbewerbs weist nur der FC Basel mit sieben Erfolgen in Serie eine längere laufende Heim-Gewinnstrecke auf. Das Europa-Park Stadion hat sich damit zu einer echten Festung entwickelt, in der die Breisgauer zuletzt internationale Gegner konsequent kontrollieren konnten.

In der Tabelle belegen die in dieser Saison international ungeschlagenen Freiburger den vierten Platz und haben nur einen Zähler Rückstand auf die Spitze.

Salzburgs jüngste Niederlagenserie auf deutschem Boden

Für den FC Salzburg, der in der Tabelle auf Platz 29 liegt, sind Reisen ins Nachbarland zuletzt selten von Erfolg gekrönt gewesen. Die Österreicher verloren ihre vergangenen fünf Auswärtsauftritte in Deutschland in europäischen Hauptwettbewerben bei einem Torverhältnis von 4:21.

Das bislang letzte Kapitel dieser Negativserie war die 0:5-Niederlage bei Bayer Leverkusen im November 2024. Vor diesem Hintergrund reist die Elf von Thomas Letsch mit der klaren Aufgabe an, ihre Bilanz auf deutschem Boden zu korrigieren.

Salzburg will mit jugendlicher Leichtfüßigkeit in Freiburg punkten

Trotz lediglich 218 Einsatzminuten hat Kerim Alajbegovic in der laufenden Europa-League-Saison fünf Abschlüsse nach erfolgreichen Dribblings verzeichnet – drei mehr als jeder andere Spieler im Wettbewerb. Bemerkenswert ist dabei seine Quote von elf gewonnenen Dribblings bei zwölf Versuchen (92 %), Bestwert unter allen Akteuren mit mindestens zehn Antritten.

Generell setzt Salzburg auf jugendliche Power: Mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren und 322 Tagen präsentiert der Klub die jüngste Startelf des laufenden Wettbewerbs und gab Teenagern bereits 1321 Spielminuten – mehr als 500 Minuten Vorsprung auf jedes andere Team der Saison 2025/26.

Wird Sport-Club Freiburg gegen FC Salzburg heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL Nitro zu sehen sein.

Europa League heute: Wo wird SCF gegen RBS im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.

Europa League: Sport-Club Freiburg gegen FC Salzburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Sport-Club Freiburg gegen FC Salzburg im Liveticker bei SPORT1.