Europa League heute: Stuttgart - Maccabi LIVE im TV, Liveticker & Livestream

VfB Stuttgart empfängt heute Maccabi Tel Aviv. Der Anstoß ist um 18:45 Uhr in der MHPArena.

Der VfB Stuttgart empfängt Maccabi Tel Aviv am heutigen Donnerstag, 11. Dezember 2025, um 18:45 Uhr in der MHPArena. Für Stuttgart ist es das erste Pflichtspiel gegen Maccabi, während die Israelis bereits sechsmal auf deutsche Klubs trafen.

Auf der Trainerbank der Schwaben sitzt Sebastian Hoeneß, bei den Gästen aus Israel verantwortet Zarko Lazetic die taktische Marschroute. Geleitet wird die Europa-League-Partie von Schiedsrichter Marian Barbu.

Der VfB Stuttgart rangiert in der Europa League auf dem zwölften Rang und ist bei nur einem Punkt Rückstand wieder auf Tuchfühlung zu den direkten Achtelfinal-Plätzen.

Die Schwaben reisen auf europäischer Ebene mit zwei Zu-Null-Siegen in Folge an und könnten erstmals seit 2010 drei Erfolge am Stück feiern. Drei Partien ohne Gegentor hintereinander wären sogar Vereinspremiere auf internationaler Bühne.

Bemerkenswert: Stuttgart hat in der laufenden Europa-League-Saison noch keine Einsatzminute an einen Ü30-Spieler vergeben und stellt mit durchschnittlich 24 Jahren und 339 Tagen die viertjüngste Startelf des Wettbewerbs.

Maccabi Tel Aviv: Negativlauf und Historie gegen Bundesligisten

Der Tabellen-35., Maccabi Tel Aviv, reist mit vier Niederlagen am Stück in der Europa League und einem Torverhältnis von 1:14 an den Neckar. In den vergangenen beiden Spielzeiten kassierte kein Team mehr Gegentore (31) und verlor kein Team mehr Partien (10) in diesem Wettbewerb als der israelische Rekordmeister.

Gegen deutsche Klubs lautet die Bilanz 1:1-4; der einzige Erfolg datiert aus dem November 2013, als Eintracht Frankfurt 4:2 geschlagen wurde.

Historische Vergleiche und aktuelle Schlagzeilen rund um den VfB

Das bislang einzige Europacup-Duell des VfB mit einem israelischen Gegner liegt fast 30 Jahre zurück: Im Intertoto Cup bezwangen die Stuttgarter im Jahr 1996 Hapoel Haifa klar mit 4:0.

National sorgte zuletzt das 0:5 gegen Bayern München für Schlagzeilen, bei dem die eigentlich heimstarken Schwaben gewaltig unter die Räder geraten waren. Im DFB-Pokal reichte es zuvor nach einem 2:0 in Bochum für den Einzug ins Viertelfinale, wodurch der VfB noch auf drei Hochzeiten tanzt.

