Europa League heute: Stuttgart - Maccabi LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der VfB Stuttgart empfängt Maccabi Tel Aviv am heutigen Donnerstag, 11. Dezember 2025, um 18:45 Uhr in der MHPArena. Für Stuttgart ist es das erste Pflichtspiel gegen Maccabi, während die Israelis bereits sechsmal auf deutsche Klubs trafen.
Europa League heute: VfB gegen Maccabi
Auf der Trainerbank der Schwaben sitzt Sebastian Hoeneß, bei den Gästen aus Israel verantwortet Zarko Lazetic die taktische Marschroute. Geleitet wird die Europa-League-Partie von Schiedsrichter Marian Barbu.
Stuttgart - Maccabi LIVE im TV, Livestream, Ticker
- TV: RTL Nitro
- Livestream: RTL+
- Liveticker: SPORT1
Der VfB Stuttgart rangiert in der Europa League auf dem zwölften Rang und ist bei nur einem Punkt Rückstand wieder auf Tuchfühlung zu den direkten Achtelfinal-Plätzen.
Die Schwaben reisen auf europäischer Ebene mit zwei Zu-Null-Siegen in Folge an und könnten erstmals seit 2010 drei Erfolge am Stück feiern. Drei Partien ohne Gegentor hintereinander wären sogar Vereinspremiere auf internationaler Bühne.
Bemerkenswert: Stuttgart hat in der laufenden Europa-League-Saison noch keine Einsatzminute an einen Ü30-Spieler vergeben und stellt mit durchschnittlich 24 Jahren und 339 Tagen die viertjüngste Startelf des Wettbewerbs.
Maccabi Tel Aviv: Negativlauf und Historie gegen Bundesligisten
Der Tabellen-35., Maccabi Tel Aviv, reist mit vier Niederlagen am Stück in der Europa League und einem Torverhältnis von 1:14 an den Neckar. In den vergangenen beiden Spielzeiten kassierte kein Team mehr Gegentore (31) und verlor kein Team mehr Partien (10) in diesem Wettbewerb als der israelische Rekordmeister.
Gegen deutsche Klubs lautet die Bilanz 1:1-4; der einzige Erfolg datiert aus dem November 2013, als Eintracht Frankfurt 4:2 geschlagen wurde.
Historische Vergleiche und aktuelle Schlagzeilen rund um den VfB
Das bislang einzige Europacup-Duell des VfB mit einem israelischen Gegner liegt fast 30 Jahre zurück: Im Intertoto Cup bezwangen die Stuttgarter im Jahr 1996 Hapoel Haifa klar mit 4:0.
National sorgte zuletzt das 0:5 gegen Bayern München für Schlagzeilen, bei dem die eigentlich heimstarken Schwaben gewaltig unter die Räder geraten waren. Im DFB-Pokal reichte es zuvor nach einem 2:0 in Bochum für den Einzug ins Viertelfinale, wodurch der VfB noch auf drei Hochzeiten tanzt.
Wird VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv heute im Free-TV übertragen?
Ja, das Spiel wird live auf RTL Nitro zu sehen sein.
Europa League heute: Wo wird VFB gegen MTA im TV & Stream übertragen?
Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream verfolgt werden.
Europa League: VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv im Liveticker bei SPORT1 verfolgen
Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfB Stuttgart gegen Maccabi Tel Aviv im Liveticker bei SPORT1.
Möchten Sie auch andere Europa League-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.