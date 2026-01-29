Europa League: Darum ist Stuttgart - Bern heute nicht bei RTL zu sehen

SPORT1 29.01.2026 • 19:11 Uhr Für Fernsehzuschauer ändert sich am finalen Spieltag der Europa-League-Gruppenphase etwas. Die Spiele des VfB Stuttgart und des SC Freiburg werden nicht bei RTL zu sehen sein.

Der VfB Stuttgart hofft, mit einem Sieg am finalen Spieltag der Europa-League-Gruppenphase doch noch unter die Top-Acht zu kommen und damit die direkte Qualifikation für das Achtelfinale perfekt zu machen.

Damit das passiert, brauchen die Schwaben allerdings reichlich Schützenhilfe der Konkurrenz, liegt man doch bisher lediglich auf Rang 13. Für treue VfB-Fans vor dem Fernseher ändert sich am Donnerstagabend jedoch etwas.

Europa League heute: So verfolgen Sie Stuttgart - Young Boys LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : NITRO TV

: NITRO TV Livestream : RTL+

: RTL+ Liveticker: SPORT1

Denn: Das Spiel gegen Young Boys Bern (21 Uhr im LIVETICKER) wird zwar im Free-TV zu sehen sein, aber nicht bei Rechteinhaber RTL selbst. Stattdessen ist die Partie lediglich bei NITRO TV sowie bei RTL+ zu sehen.

Bei RTL wird derweil zeitgleich „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ ausgestrahlt. Die Sendung läuft von 20.15 Uhr bis 22.30 Uhr, ehe danach die Folge-Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach“ ausgestrahlt wird.