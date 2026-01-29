Europa League: Darum ist Stuttgart - Bern heute nicht bei RTL zu sehen

Der VfB Stuttgart hofft, mit einem Sieg am finalen Spieltag der Europa-League-Gruppenphase doch noch unter die Top-Acht zu kommen und damit die direkte Qualifikation für das Achtelfinale perfekt zu machen.
VfB-Partie heute nicht bei RTL im TV
Damit das passiert, brauchen die Schwaben allerdings reichlich Schützenhilfe der Konkurrenz, liegt man doch bisher lediglich auf Rang 13. Für treue VfB-Fans vor dem Fernseher ändert sich am Donnerstagabend jedoch etwas.
Europa League heute: So verfolgen Sie Stuttgart - Young Boys LIVE im TV, Livestream, Ticker
- TV: NITRO TV
- Livestream: RTL+
- Liveticker: SPORT1
Denn: Das Spiel gegen Young Boys Bern (21 Uhr im LIVETICKER) wird zwar im Free-TV zu sehen sein, aber nicht bei Rechteinhaber RTL selbst. Stattdessen ist die Partie lediglich bei NITRO TV sowie bei RTL+ zu sehen.
Bei RTL wird derweil zeitgleich „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ ausgestrahlt. Die Sendung läuft von 20.15 Uhr bis 22.30 Uhr, ehe danach die Folge-Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach“ ausgestrahlt wird.
Kurios: RTL zeigt neben einer klassischen Fußball-Konferenz auch eine Konferenz mit Eindrücken aus dem Dschungelcamp sowie des VfB-Spiels, durch die Kommentator Robby Hunke und der ehemalige Fußballprofi Thorsten Legat führen werden.